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土洋法人不同調！本土法人力挺台積電　駁斥外資降評論點

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▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲本土法人仍看好台積電後市。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

台積電（2330）遭日系外資開出降評第一槍，出具最新報告指稱憂心半導體庫存調整風險大，因此率先將台積電投資評級從優於大盤降為「持有」，將目標價調整至400元，而消息一出拖累台積電今（28）日股價一度下跌超過2%，不過，本土法人卻有不同的看法，認為短線股價過高出現雜音難免，但中長線來看，仍是強勢穩定的。

資深分析師許博傑認為，從半導體產業面來看，華為事件確實影響到台積電，不過實際上其他高階訂單一直都有補上，加上高速電腦、5G需求增加，台積電基本面依然強勢，而外資反覆修改台積電目標價，先前上修到5百多元，現在又調整至4百元，不免讓人覺得外資利用報告在操控股價，建議投資人不須隨著外資起舞。

請繼續往下閱讀...

許博傑指出，台積電短線漲多一定會有有雜音，但以中長線來看都還是偏多，後市除非外資大幅賣超台積電跟台股，投資人才需特別注意。

林睿閎分析師表示，台積電一路走來風風雨雨，過去的對手從聯電、三星、格羅方德、Intel、中芯半導體等等，一關比一關難過，但後續目前台積電的市占率，已經遙遙領先第二名的三星高達3倍的差距，另外Intel也宣布製程良率不佳，決定2022年轉單給台積電，但庫存調整的問題，並不足以對台積電造成衝擊，因為台積電今年反向積極的買下南科土地，就是為了擴充五奈米的產能，以及對未來三奈米及二奈米做準備。

林睿閎指出，現在競爭對手已經看不到台積電的車尾燈了，反而國際大廠下單變成只有一個選擇：就是台積電。因此，台積電一路走來並不缺挑戰，今年終於甩開所有對手，後續不管是技術還是獲利都相當令人期待。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，全球受到疫情，經濟活動趨緩，加上美國對中國半導體產業打壓，對於科技業出貨不順，一定都有影響，不過雖然需求有受影響，但半導體業長線依然是往上走的趨勢，雖然目前需求回升速度慢，但趨勢確實是好轉，至於美國對中國施壓，屬於政治議題，不確定川普選舉之前是否再給予其他壓力，但通常政治問題來得快去得也快，利空慢慢淡化後，股價反應反彈速度會相當快。

蔡明翰認為，半導體產業趨勢是持續往上，目前庫存只是短線問題，中長多趨勢不會改變，台積電七月底股價高點466元，絕對不會是長線高點，只要利空消化過後，股價持續有走高機會，而這次華為事件對台積電影響較大，但半導體基本面還是向上，台積電相對穩定，因此建議投資人，短線股價過高難免有雜音不用太擔心，至於後市股價是否能上攻，可以依其他華為概念股是否止穩或轉強來判斷。

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