川普接受共和黨總統提名　痛批拜登政策「中國製造」

▲美國總統川普接受共和黨提名，與民主黨候選人拜登角逐11月總統大選。（圖／路透）



實習記者湯子暘／綜合報導

距離美國總統大選還有66天，川普27日發表接受共和黨提名演說，數度抨擊民主黨總統提名人拜登親中以及為反對而反對，「拜登的政見是『中國製造』，而我的則是『美國製造』。如果我們聽從拜登，上百上千的美國人會死去。永遠記住，他們在追打我，是因為我正為你們而戰。」

川普表示，會繼續從中國手中捍衛美國人民的工作權，將對手拜登看作「邪惡左派」正破壞國家，「拜登接受了藍領工人的捐款，親吻和擁抱後說他也同感痛苦，然後再飛回華盛頓，將工作機會運往中國和其它遙遠的土地。拜登整個職涯都外包了美國工人的夢想。」

他談及中東一系列的問題，「中東在我上任時一片混亂，ISIS猖獗、伊朗在崛起，阿富汗戰爭看不到盡頭。與以往的政府不同，我阻止美國進行新戰爭，我們的部隊正在回家。我們100%抹去了ISIS的存在，並殺死了領導人阿布.巴克爾。」

拜登曾認為川普貿易政策失敗，導致製造業大幅衰退，要在入主白宮後後撤回對中國的關稅，支持北美自由貿易協定、中國加入世界貿易組織。

然而川普認為這是美國最大的災難，承諾未來會創造一千萬個就業機會，「發生拜登的災難之後，美國失去了四分之一的製造業工作機會。在密西根州、俄亥俄州，新罕布什爾州，賓州和許多其他州被解僱的工人不想要聽拜登同情的空話，他們想找回工作！」

《北美貿易協定》1994年正式成立，對美國技術性不高的估業產生負面影響，為了改善美墨邊境的環境，美國還需支付超過60億美元的費用，而貿易區關稅削減也讓美國少了一大筆收入。

演說中，川普再次將新冠病毒稱為「中國病毒」，認為美國在疫情控管上表現出色，「美國的新冠致死率是世界上大國中最低的，歐盟的致死率是我們的三倍。不幸的是，當我對中國大膽採取旅行禁令，拜登稱這是歇斯底里的仇外心理。」

非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在威斯康辛州遭警察連開7槍而癱瘓，再度引爆美國種族議題、各地群起示威，是繼佛洛伊德事件之後最大的風波。

This is the shooting video of Jacob Blake in Kenosha, WI. pic.twitter.com/yerWbsSxQU — Austin Frisch (@Austin_Zone) August 24, 2020

▲川普在白宮舉行共和黨提名大會。（圖／路透）



對於最近相當爭議的種族議題，川普表示，美國十大最危險的城市就是由民主黨在治理，並且這樣的情形已經有十年之久。在四個民主黨管理的城市，2019年有超過1000名非裔音暴力犯罪而被謀殺。

此外，川普在白宮的提名演說安排約2千人到場，卻沒有任何一人戴口罩，也引起外界擔憂爆發群聚感染。演說晚會最後在華盛頓紀念碑旁的歌劇表演，以及盛大的煙火中落幕。