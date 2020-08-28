美國聯準會允許通貨膨脹率高於2%　以激勵勞動市場及經濟活動

▲美聯準會主席鮑爾允許通貨膨脹率高於2%。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）宣布了一項重大的政策轉變，表示願意允許通貨膨脹率高於2%，以激勵勞動市場和經濟活動。另外，鮑爾也表示，「未來利率可能維持在當前水準。」這個消息讓市場認為，Fed不急於升息，低利率環境將維持一段時間。

當失業率下降時，通貨膨脹率也不會上升。按照傳統的思維，美中央銀行官員認為，「低失業率會導致通貨膨脹率上升到危險水平，因此，採取了先發制人的手段來阻止通貨膨脹。」

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對此，鮑爾在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）的座談會中表示，「人們已經擺脫了舊思想。聯準會一致批准了這些變更。許多人認為聯準會將推高通貨膨脹是違反常理的，但是，持續太低的通貨膨脹反而會給經濟帶來嚴重的風險。」

鮑爾指出，「利率水準已經大幅下降，且未來很可能會保持在當前的水準。40年前美國前Fed主席以升息壓低通膨後，經濟環境經過多年來已經完全改變了，這也讓Fed當前關注的重點轉移到低通膨現象。」

自金融危機結束以來，美國聯準會一直在努力實現2％的通膨目標。官員們希望，新方法能夠改變形勢，提高人們的期望，並允許通膨在利率維持較低水準的同時浮動更高。

