第1次買基金就上手　這些簡單基本款最賺

▲專家算過，晚10年投資，未來到60歲退休時，短少的金額會拉大到千萬元。但新鮮人領到第一份收入後，該怎麼開始呢？又該如何選擇對的標的、採取對的策略呢？（圖／鏡週刊）

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「第一次投資就要提高你的成功機率。」定時定額基金教母蕭碧燕表示第一次投資很重要，因為第一次投資賺到錢，才有信心繼續投入。「如果覺得投資很難，那就不要挑股票，選擇一檔好基金，交給專業經理人處理。」相對股票需要慎選、還要看準進出場時機，基金投資只需選擇一檔好標的，剩下的交給專業經理人，是簡單就能提高勝率的方法。

只是目前市場上的基金有約2千檔，該怎麼挑？「買簡單的東西最好。」在基金類型上，理財教母林奇芬給了一個重要指標：恢復力好的市場，「投資不要去追火花、找明星，買白襯衫、黑長褲，這種簡單基本款就好，不要跟流行。」

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在林奇芬眼中，美股有一流人才及世界頂尖公司，創新力強，市場持續成長；台股以科技股為大宗，科技持續進步，與美股關聯性高，且大家熟悉，又沒有匯率問題。「兩者都是『簡單基本款』。」她說。

蕭碧燕則建議年輕人選擇景氣循環較短的市場。她解釋，市場有V型復甦，等待的時間約1.5年；也有U型復甦，走一個循環約3年；還有L型，復甦一等要等10年以上，「時間拖得越長，越考驗人性，很容易半途而廢。」因此她也建議，應該以台股及美股這類循環週期較短的市場為首選。

晨星基金研究總監Wing則表示，如果希望在投資上更趨保守，全球型股票基金可以當作入門選擇；倘投資屬性偏積極，科技型股票基金可以考慮。總的來說，年輕人的第一檔基金可以從全球股票、美股、台股及科技股票基金出發，「剛開始可能沒有辦法一網打盡，但可以隨著薪資成長或基金養基金（先定時定額一檔基金，獲利贖回後，將獲利的錢拿來買另一檔基金），漸漸擴大手中的基金檔數。」蕭碧燕說。



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