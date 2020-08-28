理財教母曝最後悔的事：沒有在20歲就開始投資

▲畢業季過後，應屆畢業生紛紛投入職場，對於社會新鮮人來說，8月應該已經領到第一份薪水。專家算過，晚10年投資，未來到60歲退休時，短少的金額會拉大到千萬元。新鮮人，你還等什麼？（圖／鏡週刊）

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「我兒子去年畢業到現在，1年下來靠著投資基金，累積了十幾萬元，我問他『身邊有同學跟你一樣嗎？』他說：『沒有』。我算過，以年報酬率10%計算，晚10年投資，短少的金額是近千萬元。這樣年輕人還不加快投資腳步嗎？」

說話的是理財教母林奇芬，她曾說，自己最後悔的一件事，就是沒有在20歲開始投資，也因此當兒子去年大學畢業，她讓兒子領到第一份薪水時，就開始定時定額買基金。

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林奇芬的兒子不僅聽進了媽媽的話，還確實做到了將每個月收入的一半以上投入基金，從幾千元開始，到現在慢慢加碼到每月扣款1萬8千元、買進6檔基金，包括台股、美股、全球科技股票基金等。

不過，更多的年輕人是沒有任何理財想法。今年畢業的朱同學說：「錢那麼少要怎麼投資，花都不夠了！」；陳同學則說：「投資太難了，以後再說。」歸結新鮮人談到投資就卻步的兩大原因：1.薪水低，沒有多餘的錢投資；2.認為投資困難，打退堂鼓者眾。

「我的化妝品是開架的200元粉底液，可以用半年，口紅也只有2支。」不買不需要的，林奇芬強調，「不會沒錢，是自己選擇沒有錢。」資金使用要有先後順序；定時定額教母蕭碧燕也認為，「用錢的心態很重要。」多餘消費的錢，都能變成是投資的錢母。「沒錢投資？那就領到薪水後，扣掉要投資的錢，剩下的再拿去消費。」

至於投資困難的問題，蕭碧燕認為，「如果覺得投資很難，那就不要挑股票，選擇一檔好基金，交給專業經理人處理。」相對股票需要慎選、還要看準進出場時機，是比較可行的方式。

投資基金的好處除了相較研究個股簡單之外，也能提高新鮮人投資的勝率。「第一次投資就要提高你的成功機率。」蕭碧燕認為，人生中最重要的投資經驗就是第一次，因為賺到了錢，對自己的投資判斷有信心，就能持續不斷投入，進而產生良性循環。



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