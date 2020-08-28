　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

F-16維修中心國家隊成軍　漢翔：產業整體效益上看2000億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲漢翔公司今（28）日舉行F-16維修中心成立典禮，宣示F-16維修中心國家隊正式成軍。（圖／漢翔提供）

▲漢翔公司今（28）日舉行F-16維修中心成立典禮，宣示F-16維修中心國家隊正式成軍。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

F-16維修中心國家隊正式成軍！漢翔公司今（28）日舉辦F-16維修中心成立典禮，董事長胡開宏表示，以現有F-16構改及新購F-16V戰機機隊維持費保守預估，維修中心成立後30年產值約795億元，每年可創造就業人數600餘人，總計產業整體效益將達2000億元。

蔡英文總統自上任後，積極推動國防自主，對外，於任內通過向美國採購66架F-16V；對內，推動國內產業合作，共同爭取空軍委託維修中心業務，使台灣未來成為F-16的維修中心。同時立法院於審查購機特別預算條例時，即要求成立F-16亞洲維修中心之附帶決議。

請繼續往下閱讀...

為滿足F-16機隊妥善，經濟部公開遴選漢翔公司成為F-16維修中心主辦廠商，由政府與民間合作，籌組F-16維修中心國家隊，大幅縮短了零組件須送回美國原廠檢修的期程，並維持高妥善率。

▲漢翔公司董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲漢翔公司董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

漢翔表示，日前舉辦的「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，當天110家廠商出席，會後經廠商自我評鑑，已有69餘家表達有意願並且有能力可以參與，後續將經過一系列的評鑑、考核遴選出最優廠商進入國家代表隊，漢翔也將協助國內廠商取得維修、製造零組件的資格。

胡開宏指出，成立F-16維修中心，將可扶植國內航空相關產業，朝向技術移轉、系統層級架構、合作生產及國內組裝的目標邁進，藉此帶動民間航空產業及周邊機械、材料、電子等相關產業技術的全面升級，進一步提升台灣的工業產業水準，推升台灣攀登至國際航太供應鏈的更高階地位。

另外，我國現有的140多架F-16戰機，正在漢翔公司進行性能提升，漢翔公司已經獲洛馬公司認證合格的種子教官有數十位，工程人員、技術人員合計共獲得洛馬公司數百張證照，這些優秀的專業人員都將成為F-16維修中心最堅實的技術團隊。

漢翔表示，我國既有的140多架F-16戰機，目前正在漢翔公司進行性能提升為性能為更好的F-16V戰機，再加上未來新購的66架F-16V，我國未來將擁有數量高達200多架的機隊。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
獨／館長挨轟3槍　吳宗憲「有圖為證」回應了
快訊／聯發科證實向美政府申請「繼續供貨給華為」
LIVE／館長狂粉持「沙漠雛鷹」猛開3槍！　刑大出面說明
梅莎颱風最快今晚生成！近台恐是中颱以上強度　最新路徑曝光
快訊／23歲館長狂粉犯案槍枝曝光！　疑「沙漠之鷹」兄弟版
快訊／館長主刀醫師：他一直拜託！ 開刀7小時後曝最快出院時間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

加油50元就能抽機車、機票！　台灣中油祭千萬元送大獎

下周九五汽油維持每公升24元　中油擬吸收漲價「油價連二周平盤」

BERI投資環境風險評比出爐　台灣排名全球第三、亞洲第一

快訊／宜蘭縣市升級一級淹水警戒　台北市士林、中山退居二級

經部加碼紓困「每季將近200億元！」　王美花：力拚九月初受理申請

快訊／豪雨特報雨彈來襲！水利署示警：台北市一級淹水警戒

下周油價估漲0.6元「中油擬全額吸收」　國內油價可望維持平盤

三能Q2毛利率首登40%高點　家用烘焙電子商務爆發性成長

統一超商斥資逾8億元西進　增資上海7-ELEVEN經濟部准了

零售業七月營收3351億元創新高　經濟部：三倍券快又有效

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

快訊／聯發科證實已向美國政府申請　9月14日後「繼續供貨給華為」

按往年經驗蘋果拆分股票後　平均上漲10%後市看漲

F-16維修中心國家隊成軍　漢翔：產業整體效益上看2000億元

金價年底前有望持續走揚？　星展銀點出4關鍵因素看漲

理財教母曝最後悔的事：沒有在20歲就開始投資

台積電降評！外資開出第一槍　半導體庫存風險大

只有千元 小資族也能買兩大護國神山

營業稅退還溢付稅額案逾2000件　退還稅額5億多元

加油50元就能抽機車、機票！　台灣中油祭千萬元送大獎

下周九五汽油維持每公升24元　中油擬吸收漲價「油價連二周平盤」

試穿雨衣太大件！　小黃金「手伸超直」萌望爸：阿爹幫我捲袖子

iOS 設備未來可能沒有Google Search！　蘋果傳計畫開發自家搜尋引擎

吳景欽／【砍母頭顱無罪】若由國民法官審會不一樣嗎

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

他帶家人出海賞鯨　海巡查出是通緝犯！返港被押解歸案

獨／疑黃金獵犬奪命！還原新社夫被妻倒車撞死現場　專家驚爆：2種可能

兒咬牙存錢「偷偷還清債務」　來不及給驚喜…68歲老父跳河成浮屍！

陸「天問一號」探測器36天飛行1億公里！　預計明年4/23降落火星

一早連發2通報！　解放軍渤海、黃海北部「執行軍事任務」

23歲狂粉猛轟3槍！館長中彈倒地　鄰居錯愕「怎麼這麼大膽」：他就是小屁孩啊

財經熱門新聞

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

台積電降評！外資開出第一槍　半導體庫存風險大

別被謠言誤導！　勞保局：勞保老年年金是「活得越久，領得越多」　

日圓貶值時代即將結束？小摩：日圓價位可能飆破100

「如果華為的逃生門被鎖死...」謝金河建議聯發科2招找出路

聯發科已向美國申請「繼續供貨給華為」

年薪52萬能娶妻嗎？網神回：陷入迷思了

他每天看盤瞎操心　網推4支股：ALL IN

泳裝品牌商無預警倒閉　國稅局眼明手快追欠稅

癌症4期奇蹟康復　王文祥靠2大力量抗癌成功

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

印尼要求近10萬元移工費全由雇主負擔　我勞動部：不應單方決定！

谷歌斥資200億　雲林蓋資料中心

丞相起風了　半導體大復活

更多熱門

相關新聞

F-16維修中心成立　蔡英文：和平主權不靠卑躬屈膝

F-16維修中心成立　蔡英文：和平主權不靠卑躬屈膝

總統蔡英文28日上午前往台中出席「F-16維修中心成立典禮」，致詞時重申，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。有了維修中心，戰機維修所需的時間會大幅縮短，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的空優戰力。隨著更多廠商的參與、加入，台灣的國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，提升台灣在國際航太供應鏈的地位。

國機國造6年計畫曝光　2026交機66架

國機國造6年計畫曝光　2026交機66架

LIVE／國機國造「勇鷹」高教機首飛　蔡英文把377億訂單留在台灣

LIVE／國機國造「勇鷹」高教機首飛　蔡英文把377億訂單留在台灣

勇鷹高教機22日台中首飛

勇鷹高教機22日台中首飛

勇鷹高教機首飛鼻輪全程不收　原因曝光

勇鷹高教機首飛鼻輪全程不收　原因曝光

關鍵字：

漢翔國機國造

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

獨／館長遭槍擊影片曝光！

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

館長凌晨中彈　館方人員回應了

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2願望」狂叫

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面