F-16維修中心國家隊成軍　漢翔：產業整體效益上看2000億元

▲漢翔公司今（28）日舉行F-16維修中心成立典禮，宣示F-16維修中心國家隊正式成軍。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

F-16維修中心國家隊正式成軍！漢翔公司今（28）日舉辦F-16維修中心成立典禮，董事長胡開宏表示，以現有F-16構改及新購F-16V戰機機隊維持費保守預估，維修中心成立後30年產值約795億元，每年可創造就業人數600餘人，總計產業整體效益將達2000億元。

蔡英文總統自上任後，積極推動國防自主，對外，於任內通過向美國採購66架F-16V；對內，推動國內產業合作，共同爭取空軍委託維修中心業務，使台灣未來成為F-16的維修中心。同時立法院於審查購機特別預算條例時，即要求成立F-16亞洲維修中心之附帶決議。

請繼續往下閱讀...

為滿足F-16機隊妥善，經濟部公開遴選漢翔公司成為F-16維修中心主辦廠商，由政府與民間合作，籌組F-16維修中心國家隊，大幅縮短了零組件須送回美國原廠檢修的期程，並維持高妥善率。

▲漢翔公司董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

漢翔表示，日前舉辦的「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，當天110家廠商出席，會後經廠商自我評鑑，已有69餘家表達有意願並且有能力可以參與，後續將經過一系列的評鑑、考核遴選出最優廠商進入國家代表隊，漢翔也將協助國內廠商取得維修、製造零組件的資格。

胡開宏指出，成立F-16維修中心，將可扶植國內航空相關產業，朝向技術移轉、系統層級架構、合作生產及國內組裝的目標邁進，藉此帶動民間航空產業及周邊機械、材料、電子等相關產業技術的全面升級，進一步提升台灣的工業產業水準，推升台灣攀登至國際航太供應鏈的更高階地位。

另外，我國現有的140多架F-16戰機，正在漢翔公司進行性能提升，漢翔公司已經獲洛馬公司認證合格的種子教官有數十位，工程人員、技術人員合計共獲得洛馬公司數百張證照，這些優秀的專業人員都將成為F-16維修中心最堅實的技術團隊。

漢翔表示，我國既有的140多架F-16戰機，目前正在漢翔公司進行性能提升為性能為更好的F-16V戰機，再加上未來新購的66架F-16V，我國未來將擁有數量高達200多架的機隊。