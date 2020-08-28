金價年底前有望持續走揚？　星展銀點出4關鍵因素看漲

▲在弱勢美元、低利率等4大因素支撐下，星展銀行看好金價年底前將走揚。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

全球疫情尚未緩解，推升投資人避險情緒高漲，金價衝上歷史新高後，近期呈現回檔整理，不過星展銀行認為，在量化寬鬆、弱勢美元、低利率以及全球不確定性上升的環境下，今年剩餘時間內金價仍將走揚。

星展銀行表示，對全球財政刺激和量化寬鬆（QE）規模的擔憂繼續使投資人懷疑法定貨幣的可信度；由於中央銀行和投資人尋找避風港，黃金作為替代貨幣也大幅提升了吸引力。

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隨著美元的走弱，金價日前升至每盎司2,000美元以上的歷史新高後，近期呈現回檔整理。不過，星展銀行認為，寬鬆貨幣政策、負實際利率以及投資人需求上升，將支撐金價未來12個月升至每盎司2,000美元以上。

此外，黃金價格看漲將有利於黃金礦商，星展銀行表示，今年以來，黃金平均價格為1,695美元，而去年的平均價格為1,393美元，意味著礦商的利潤率將大幅增長，顯示黃金礦業公司扮演槓桿角色，金價上漲將提升其獲利，產量增加也提升其利潤率。

今年初受到疫情衝擊，全球經濟面臨有史以來最嚴重的衰退，但星展銀行認為，在經濟和公司利潤萎縮之際，金礦公司成為獲利企業，但評價面卻被低估的產業之一。

星展銀行預估，金礦公司表現將優於金價表現，主要是股價漲幅通常超越金價的漲幅，且金礦公司會支付股息。今年以來，紐約證交所Arca黃金礦業指數（GDM）上漲了37%，表現優於金價的28%漲幅。