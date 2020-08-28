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按往年經驗蘋果拆分股票後　平均上漲10%後市看漲

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▲▼圖為賈伯斯劇院。（圖／記者洪文攝）

▲蘋果將在8月31日進行股票拆分。圖為賈伯斯劇院。（圖／記者洪文攝）

記者林鼎閎／綜合報導

蘋果拆分股票並不會影響該公司的市值，反倒是能讓更多投資者有能力參與，多元資產投資平台eToro分析了60年的數據發現，平均而言，拆股的公司在拆股後的12個月內股價上漲了約3分之1。

特斯拉將於8月31日起分拆股票，1股拆5股。蘋果將於同日進行1拆4股，這將是蘋果第5次拆分股票。

請繼續往下閱讀...

eToro的分析師Adam Vettese說，「特斯拉和蘋果已經是美國股市上表現最好的兩家公司，過去資料顯示，拆分股票對股價來說是一大助力。就蘋果而言，在歷史上已經進行了4次股票分割，以之前的經驗，分割之後一年，這些股票股價平均上漲10.4％。

報導進一步指出，蘋果股票分割後的最大漲幅是在2014年，當時股價在接下來的12個月中上漲了36.4％。但長期投資者應該都了解，在資本市場上，不確定性很高。 而蘋果2000年股票分拆之後，市值下跌了61％，這是因為遇到了網路泡沫而導致的科技公司全面下跌。

以蘋果今年來的表現，將股價上漲10％不是一件難事。蘋果上個月宣布了股票一分四的分割規劃，這讓資金較小的投資者更容易投資蘋果的股票。8月24日收盤後，每位蘋果股東將獲3股額外股份，8月31日進行拆股後股價交易。

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