好心台女幫尋回手機後消失　日男：終於找到台灣恩人了！

▲男大生透過好新台灣人尋回手機，日媒稱這是「溫柔的緣分」。（圖／翻攝自推特／やさしい日本語(にほんご)・西日本新聞(にしにっぽん しんぶん)）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本22歲男大生宮木快去年春天來台旅遊時，不慎在前往高雄國際機場的火車上遺失了手機，所幸在今年6月由好心人暱稱siang-yun幫助，將手機成功帶回給他，但想要表達感謝時卻聯繫不上了。而宮木快最近透過媒體表示，「台灣的恩人終於找到了！」

宮木快去年春天來台旅遊，曾在台南待了兩周，不小心將手機遺失在往高雄國際機場的火車上，為了不錯過登機時間，只好先搭機返回日本，回國後求助日台交流協會卻無下文，隨後透過語言學習APP「Hello Talk」，成功聯繫到一位叫siang-yun的網友，願意幫助他找回手機，且僅僅一周內就成功在車站內尋回。

根據《西日本新聞》報導，6月的時候由「ETtoday」等台灣媒體以及「日本必買.com」報導日本男大生遺失手機的消息，引起siang-yun的注意，隨後在Hello Talk上聯繫上宮木快，每天都幫忙查看台鐵網站上的遺失清單，終於找到手機。

後來siang-yun得知有一位日本女性友人要回福岡，便麻煩她將手機帶回去郵寄給宮木快。他表示，「當我知道手機抵達時，我真的得很安心。感謝您記住它，即使是已經一年前的事了。」

此後由於siang-yun刪除了在Hello Talk上的註冊帳號，宮木快再也無法聯繫上她，於是試著在媒體上發布想找尋台灣恩人的消息，終於在媒體報導幾周後siang-yun透過line主動找到了他說，「聽說你在找我，怎麼了嗎？」

siang-yun的真實身分是住在台北市的30歲女性上班族，10年前對日劇以及綜藝節目有興趣，因此學習了日語，而本身也有在台鐵上遺失雨傘的經驗，所以這次能充當台鐵與宮木快雙方的橋梁。住在福岡的朋友也不願意透露自己的姓名，「這沒什麼大不了的，我很高興能夠適當地提供協助。」

宮木快終於在一年後能夠表達感謝，「感謝台灣和許多日本人一起幫忙，我要對這些善良的人說謝謝。現在可能很難，但如果有一天我們三人能夠見面的話，那一定會很有趣。」