營業稅退還溢付稅額案逾2000件　退還稅額5億多元

▲受到疫情影響，營業情況受損的商家可以向國稅局申請退還營業稅溢付稅額。（圖／pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

為了因應新冠肺炎（COVID-19）衝擊國內經濟，為了協助營運困難的營業人度過難關，財政部推動「受疫情影響申請退還營業稅溢付稅額」，根據統計，申請案件共計有2631件、退還金額達5.62億元。

北區國稅局表示，根據加值型及非加值型營業稅法第39條第2項規定，營業人申報同條第1項規定以外的營業稅溢付稅額，應留抵次期應納營業稅，但情形特殊者報經財政部核准退還，考量疫情對於營業人的影響，以及資金運用的效率，財政部發布，符合一定條件者，就可以在今年的5月13日到6月30日止檢具申請書及相關文件，向國稅局申請退還營業稅溢付稅額，由國稅局審核退還，不用逐案向財政部申報，累計退還的金額最高為30萬元。

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根據統計，全國申請退還的案件超過2000件，為2631件，退還金額達5.62億元，有70案件是遭到否准。

國稅局表示，經受理之後只有少數營業人不符合條件，不符合條件的原因在於帳上沒有溢付稅額可以退還，或者未能提示經主管機關紓困等受疫情影響的證明文件，導致未能夠核准退還；國稅局呼籲營業人要申請前先檢視是否符合原則規定，申請時可以利用金融機構帳戶直撥退稅方式退稅，以加速取得退稅款。

根據規定可以申請退還溢付稅額者是紓困條例施行日後（今年1月15日）營業稅籍狀況為營業中的營業人，具有溢付稅額且今年1月起任何連續兩個月營業額較去年12月前六個月或者較前一年同期減少15%。

