快訊／安倍晉三今召開記者會「攤牌身體狀況」　防疫＋政治生涯動向引關注

▲安倍晉三28日傍晚將召開記者會，受到高度關注（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日本首相安倍晉三健康問題被外界不斷揣測，28日官方宣布將舉辦新聞發布會，除了說明目前日本的新冠疫情處理狀態之外，預計也將提到安倍個人的健康問題。內閣官房長菅義偉透露，「首相健康狀況良好」，希望可以安撫民心。

安倍晉三日前一周2度進出醫院，被媒體拍到臉色蒼白，明顯有病態，據悉就是因為連續工作上百天，並沒有休息導致舊疾「潰瘍性結腸炎」復發，更有外傳安倍「吐血」一說，揣測越來越多的情況下，官方也多次出面表示，「首相健康沒有問題，也希望可以盡快用最好的狀態回到工作崗位上」。

安倍晉三於日本時間28日上午10時進入到總理辦公室，接著參加例行會議，預計將在當地時間下午5時舉辦新聞發布會，並且針對「健康問題」進行回應，一名政府高層官員透露：「不確定新聞發布會上首相確切會說些什麼，但基本上他看起來狀況相當良好」。

此外，外界也分析，若是安倍晉三宣布「暫時休養」，可能會讓副首相麻生太郎暫代職務或接手，日前才超越「執政生涯」紀錄的安倍，未來動向備受國內外關注。

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