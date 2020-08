失蹤男離奇死在「牆壁中間縫隙」　他目睹嚇壞：身體詭異皺在一起

▲一名男子被人發現死在牆縫之中。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯發生一起離奇命案,一名男子在酒吧喝酒後返家失蹤,結果隔天被人發現卡在2座牆之間的狹窄縫隙身亡,而且整個遺體「皺在一團」,他的頭幾乎快被折到身體下方,死狀十分悽慘。

英國WalesOnline報導,64歲男子大衛(David John Maw)去年12月28日,被人發現陳屍在巴里(Barry)的2座牆縫隙之間,離奇案情近來被負責審理的龐特普里斯法院揭露,當晚他離開酒吧後失蹤,隔日早上9時被剛上完夜班的男子赫溫斯(Robert Hewins)意外發現。

赫溫斯表示,自己當時正要回家,「我在房子的轉角處,看到有人的腳冒出來」,結果意外發現一個人卡在2座牆之間,「我當時拼命大喊,可是那個人完全沒有任何反應」,後來發現對方的身體以詭異姿勢皺在一起,便立即報警找人幫忙。

大衛的妹妹史密斯(Kim Smith)表示,哥哥是聖誕節期間來她家度假,事發當晚對方和幾名朋友一起去酒吧喝酒,然而隔天早上7時醒來發現哥哥還沒有回家,打電話過去也無人回應,沒想到後來接到對方死訊。

驗屍結果發現,大衛頭部有撞傷,兩側肋骨骨折,死因為窒息身亡,而監視紀錄器發現,他離開酒吧時因為喝得很醉,走路搖搖晃晃需要朋友攙扶,警方懷疑他可能不小心從高處跌落,才會卡在兩座牆之中。

