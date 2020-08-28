疫情再起、中美緊張升溫變數多　穩健、積極型投資策略一次看

▲疫情再起隱憂、中美關係緊張，渣打建議可考慮持有低資產波動又可維持收益率商品。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎疫情再起的隱憂，挑戰全球經濟復甦的樂觀預期。渣打銀行認為，資金行情、財政措施仍是現階段支撐金融市場的主要動能，儘管疫情再起、中美關係緊張可能帶來變數，建議投資人可選擇符合自身投資屬性與財富管理目標的商品，均衡配置以抵抗市場波動。

渣打銀行財富管理團隊指出，投資人對於疫情的擔憂仍可能干擾市場表現，但隨著治療藥物與疫苗試驗進展，不安情緒稍獲抵銷，預期不至於出現第1季時醫療體系崩潰所引發的恐慌與經濟停滯的惡性循環，但仍需持續留意美中兩國的緊張關係。

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渣打銀行財富管理總處投資策略部主管劉家豪表示，美中兩國緊張情勢不斷升溫，美國對於中國的外交制裁與企業黑名單，恐成為疫情之外另一項值得關注的市場變數，預期全球經濟復甦與政治局勢仍充滿不確定性，同時也可預見各國刺激措施不會輕易撤銷，資金行情以及財政措施仍是現階段支撐金融市場的主要動能。

儘管受到疫情與地緣政治壓抑，但市場也不乏出現正面消息，如美國、歐洲和中國的領先指標採購經理人指數持續改善，美國企業第2季盈餘成長優於預期，以及歐盟通過7,500億歐元經濟復甦基金以重振因疫情陷入衰退的成員國經濟，象徵歐盟財政整合更加緊密；此外，後疫時代全球數位轉型、5G題材、健護醫療等新的需求也有助推升全球股市表現。

渣打銀行建議，在預期市場干擾仍將持續的前提下，為維持一定收益率的機會，同時降低資產波動，可考慮進可攻退可守的債券產品，目前成熟市場高收益債、新興市場美元債以及亞洲美元債，估值相對較低，投資人可考慮適時布局。



在基金方面，渣打銀行表示，追求穩健的投資人可考慮以美國為首的成熟市場固定收益類為核心，專注於信用評級較高的國債與投資等級債券，輔以兼具股債特色的特別股，以及較具成長特性的美國股票與高收益債券。

至於積極型的投資人，渣打銀行建議，可考慮具成長題材潛力的股票，例如受惠於數位轉型、5G題材的科技產業，以及健護醫療產業、新興市場債券、高收益債券資產為核心，專注提升投資組合的成長性。

觀察全球金融市場在6、7月份經歷大幅揚升之後，渣打銀行財富管理團隊認為，投資人信心逐漸回穩，但整體情緒仍偏向為謹慎，目前在利率偏低的環境下，兼顧收益與穩定報酬機會的投資產品詢問度明顯提高。