安倍潰瘍性大腸炎惡化「必須接受治療」！　日媒解析：病情惡化與壓力有關

▲安倍2007年首次請辭首相就是因為潰瘍性大腸炎惡化，外傳當時因新藥研發問世，使得症狀逐漸改善，如今病情再度惡化。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相安倍晉三28日擬請辭，二度以身體因素為由下台，外傳此次潰瘍性大腸炎病情再度惡化，需要接受一段時間的治療。但有鑑於2007年請辭時太過突然，曾讓國人感到困擾，因此這一次在接任人選確定前不會臨時卸任，也不會安排代理首相，持續執行公務。

綜合NHK、日經中文網等日媒報導，安倍早在10多歲就患有潰瘍性大腸炎，到在今年6月的健康檢查之中，身體狀況出現異常，更在本月17日的追加檢查過程之中，確認病情惡化的事實，儘管藥物治療讓狀況有所改善，但未來這一年仍需服藥接受治療。最終，安倍為了避免影響國政，下定決心辭去首相。

潰瘍性大腸炎是大腸黏膜發炎，是一種慢性原因不明的腸道發炎疾病，較常見於年輕人，主要症狀為腹痛、腹瀉、血便、貧血、發燒及體重減輕等，通常治療方式以服藥為主，約莫5%患者因為症狀無法改善選擇手術切除。

一般認為，潰瘍性大腸炎是大腸免疫出現異常，與遺傳、飲食、腸內細菌狀態等因素有關，難以根治，儘管沒有生命危險，但會增加病患上廁所次數，且壓力是病情惡化的原因之一。杏林大學教授久松理一指出，這會讓患者生活品質降低，「堅持積極治療並抑制症狀非常重要。」

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