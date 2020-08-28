只有千元 小資族也能買兩大護國神山

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台股熱爆了，不少股市新兵下海買台股，今年開戶數爆增70多萬戶，而且7月份股市四大指標，證券劃撥存款、股價月平均指數、融資餘額、日平均成交值都創新高，網路討論更是熱絡，全台最大股市社群網站甚至一度當機。台股氣勢如虹之際，還適合進場嗎？怎麼做，才不會淪為最後一隻老鼠，更不會到「阿呆谷」打卡？《雲端最前線》28日邀請富蘭克林投顧副總經理羅尤美、基優網主編白富美以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台股氣勢如虹，還適合進場嗎?（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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每次台股驚驚漲，台積電及聯發科等兩大護國神山功不可沒，當起帶頭大哥，領軍台股往前衝。但是代價也不小，一張台積電要40多萬，聯發科要50多萬，很多人實在買不起。還有哪些方法，可以讓小資族當起高價績優股的股東呢？是買ETF比較好？還是基金比較賺？

現今小錢理財當道，每月1000~3000元可以定期定額買基金、股票、ETF，當台積電股東，甚至千元即可買台股期權，處處都是小錢投資機會。不過，定期定額是門學問，有人賺錢，也有人賠錢，究竟該怎麼做，才能有甜頭？早點做，跟晚點做，存錢效果會差多少？請登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。