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兒咬牙存錢「偷偷還清債務」　來不及給驚喜…68歲老父跳河成浮屍！

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▲▼水域、河邊、河流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國一名68歲老翁不知兒子已經偷偷還清債務，跳河自殺身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷發生一起悲劇事件。一名68歲老翁因龐大債務，於26日晚間跳下湄南河，結束生命。死者的31歲兒子透露，他先前一直都在努力存錢，想要協助分攤經濟壓力，沒想到才剛剛把債務偷偷還清，都還來不及給父親一個驚喜，就發生這種事情。

綜外媒報導，曼谷警方26日晚間9時接獲通報，民眾表示，在曼谷橋拉瑪三路路段看見有人跳入湄南河。緊急救護人員迅速趕到現場，卻始終無法尋獲跳河人士，直到27日下午2時才在河中央發現一具遺體，並確認身分是一名68歲老翁，死因是溺水。死者兒子接到電話，立刻趕到現場，看見父親已無生命跡象，忍不住痛哭。

ลูกเศร้า​เคลียร์หนี้บ้านให้พ่อแล้ว​ แต่ยังไม่ได้ให้ใบไถ่ถอนดู พ่อเครียดกระโดดสะพานเสียชีวิตก่อน...

Dailynews 發佈於 2020年8月27日 星期四

老翁罹患糖尿病與高血壓，昨天上午7時左右出門，前往醫院進行檢查，但直到下午3時都沒有回家。兒子心急如焚，親自到醫院詢問，醫護人員卻說，這名病患根本沒有來看診。他聽了以後更加著急，但一時之間也不知道該怎麼辦，直到接到警方電話，才明白一切都太遲了。

據悉，老翁以前曾經擔任造船工程師，目前沒有工作，至於自殺原因，很有可能與房子抵押貸款有關。兒子表示，「其實我已經偷偷把存了很久的錢拿去還清貸款，也已經把房子從銀行贖回來，正準備要給爸爸一個驚喜，但沒想到爸爸會因為債務走上絕路」。

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