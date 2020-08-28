以為「妻子沒秘密」卻一夕消失！吳曉樂新作未出版就賣出影視版權

▲他以為自己跟妻子之間「一直沒有秘密」，直到某天妻子一夕之間消失⋯⋯（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／台北報導

他以為自己跟妻子之間「一直沒有秘密」，直到某天妻子一夕之間消失，展開調查發現她聲稱已過世的母親突然現身，也揭開了更多不為人知的秘密⋯。作家吳曉樂繼《你的孩子不是你的孩子》被改編電視劇後，再次發揮深邃的觀察力，新作《我們沒有秘密》還未出版前就已賣出影視版權，如今新書已由鏡文學發行。

出生於台中的作家吳曉樂，撰寫現象級作品《你的孩子不是你的孩子》被改編為電視劇後大獲好評，不但引發社會大量討論關於親子之間的議題，更在去年入圍金鐘獎14項獎項。

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出版社表示，《我們沒有秘密》是他繼《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》之後，再度凝聚深邃的觀察力，犀利剖下社會切片。

《我們沒有秘密》描述，主角范衍重一直以為他與妻子吳辛屏之間沒有祕密，妻子卻在一夕之間消失了，他從妻子工作的地方展開調查，沒想到越是追查，就越陷入重重疑雲。首先妻子聲稱已過世的母親突然現身，揭露了吳辛屏的過往：她在小鎮上曾經出過事。

而故事中的吳辛屏安靜又低調，她是范衍重的第二任妻子。他們正好互相不喜歡彼此過問對方的過去。相較於第一段婚姻，范衍重覺得與吳辛屏的婚姻讓他感到舒適與「門當戶對」，他想起前妻曾帶著詛咒的聲音說，「跟你在一起的女人，到最後都只會被你逼瘋」。

不過吳辛屏究竟去了哪裡？──最終所有的祕密，都藏在一個盒子裡。「打開盒子，是找到了解答？還是將每一個人推落黑暗又無法說出口的真相？」

▲吳曉樂新作《我們沒有秘密》。（圖／鏡文學）

《我們沒有秘密》已在8月27日由鏡文學出版發行，同時作品也已經賣出影視版權，將來可望看見影視作品。而小說也獲得許多知名作家如周芬伶、林立青、馬欣、盧郁佳、陳慧翎導演等人推薦。