把女友當奴隸！身上狂刺9個自己名字　變態男：她是我的財產

▲變態男在女友身上刺上自己名字。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名變態男把女友當成自己財產，竟然在其身上一共9處刺下自己的名字，這樣一來其他人看到就「不會想要碰她」，行徑殘酷又自私。受害者忍受男友殘忍的對待長達5年，最後終於為自己挺身而出，成功將惡徒繩之以法。

英國《都市報》報導，居住在北安普頓(Northampton)的32歲女子弗羅斯特(Nicola Frost)，是一名獨自養育2孩子的單親媽媽，6年前結識31歲男子沃頓(Aaron James Wharton)，交往的第一年一切正常，然而後來對方卻對她施暴，還控制穿著以及交友情況，甚至斷絕她與所有親友間的往來，讓她成為一個只能以男友為尊的卑微女奴。

更慘的是，控制慾強的沃頓後來甚至強逼弗羅斯特刺青，除了在背上刺下，「這是沃頓的所有物」，並在身體其他8處刺下自己名字。弗羅斯特在2018年6月因為發現男友外遇曾經果斷分手，後來又被對方的求婚承諾打動，結果復合一段時間又於隔年2月2日遭到家暴，「他在幾分鐘內一直狂打我的臉，還用刀割傷我的臉，眼神看起來好像瘋了」。

弗羅斯特痛訴，「我的臉、手臂和腿上都有瘀傷，我的視力受到損害長達3星期，到現在還留下時常頭痛的後遺症，而他以為我永遠都不敢反抗他，所以我決定站上法庭。」沃頓於本月21日因為襲擊罪成，被判處21個月刑期，以及長達10年的禁制令讓他不得再接近受害者。

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