北韓最新衛星照「秘製全新小潛艇」　外媒：似擊沉南韓天安艦的「MS-29」縮小版

Kapal Selam Misteri Tertangkap Satelit di Korea Utara https://t.co/U0GvFRbnbP #DariSuara — suaradotcom (@suaradotcom) August 25, 2020

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓咸鏡北道新浦造船廠最新衛星影像曝光，根據軍事專家薩頓（H. I. Sutton）的說法，平壤政府正在該造船廠建造一艘神祕的全新潛艇，且可能類似於當年攻擊南韓天安艦的「MS-29」小型潛艇，但規模較小。此外，除了該艘潛艇之外，當局也正在廠內建造另外2種型號的潛艇。

富比士（Forbes）25日刊登薩頓撰寫的文章，關注北韓情勢網站「北緯38度」（38 North）早在5月29日就揭露該艘新型潛艇的存在，當時是以「不尋常物體」（Unusual object）來形容。此後，薩頓迅速收集更多衛星影像，如今認定該「不尋常物體」就是一艘全新小型潛艇，或是大型無人水下潛艦（XLUUV）。

薩頓指出，該物體比較有可能是全新小型潛艇，因為其船身擁有明顯帆罩（sail）設計，位在中間，用途在於讓船員能在不被海浪淹沒的狀態下，安全在海上進出潛艇。他分析，新的潛艇適合近距離運作，價格便宜，但只能搭載小型武器。

New article. I propose "Sinpo-B" for this new submarine in North Korea.



The previous unexpected type, now known as the Gorae Class, was initially labeled Sinpo Class. Also seen at Sinpo. The Romeo-Mod class hasn't been launched yet (?) https://t.co/Yv53fXedtc — H I Sutton (@CovertShores) August 25, 2020

基於該潛艇是在新浦造船廠建造，薩頓暫時將其稱為「新浦-D」級別潛艇，而此前潛艇則被稱為「新浦-B」及以羅密歐級潛艇改裝的「新浦-C」。目前北韓迄今尚未對此發表任何聲明，且南韓、西方國家同樣保持沉默。

文中提及，北韓所擁有的潛艇艦隊規模可能是全球最大，儘管大多老舊且技術薄弱，就算在受到制裁的狀態下，仍對他國造成威脅。翻開歷史，北韓建造小型潛艇已有很長一段時間，甚至曾部署類似潛艇對付南韓；2010年3月，南韓天安艦被一枚魚雷擊中，外界認定，攻擊方為北韓「MS-29」Yono級小型潛艇。