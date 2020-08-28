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友人向父母討財產被拒而暴怒！　她傻眼「想絕交」：被寵壞的孩子

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▲▼家庭,小家庭,父母。（圖／示意圖／pixabay）

▲原PO指出，友人因為父母不給遺產而生氣。（圖／示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

遺產分配一直是無數父母的難題，家中的晚輩常為了爭遺產而撕破臉，一名女網友分享一個朋友的案例，朋友父母原先答應要給她財產，但事後卻反悔說「不給了」，讓她非常生氣。聽完這故事後，原PO當場傻眼，直呼「她真的是被寵壞的孩子」。

該女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，一開頭便詢問，「如果你們父母原先答應要給你們多少財產，事後反悔不給，你們會覺得過分嗎？」她也提出自己的想法，這些財產畢竟是父母辛苦賺來的錢，決定權在父母的手上，就算不願意給，做子女的也應該要孝順」。

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▲家人，父母，小孩，家庭，孩子，照顧，教育。（圖／pixabay）

▲網友們狂勸，這種朋友很自私，趕快絕交。（圖／pixabay）

但好友卻因為父母反悔不給財產，認為被耍而生氣，「怎麼可以說到沒做到」。這一番言論讓原PO傻眼，「害我都好想跟她絕交，覺得她真的是被寵壞的孩子」，不能理解為何朋友要生氣，「萬一父母身體有問題時，看醫生、請看護都要錢的，到時候，她能夠這麼孝順嗎？」

貼文一出後，許多網友表示，「父母願意給是撿到的，不願意是剛好」、「我也覺得那是父母辛苦一輩子的成果，願意給就該感恩，本來就不是自己爭來的，為何覺得父母應該給」、「養孩子是義務，但留財產不是」、「跟他說，你從小到大，答應爸媽的事也沒全做到吧，彼此彼此」。也有一些網友認為，她只是生氣父母沒有遵守諾言，「重點是反悔吧，你沒講我不會跟你要，你講了又反悔，我不能有意見」、「他應該是在氣，應該要說到做到」。

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