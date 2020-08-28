台美啟動貿易談判！　美國貿易代表籲「解除美豬美牛進口限制」

▲台美啟動貿易談判，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）曾表示，解決美豬美牛進口限制，對於加深美台貿易關係至關重要。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國161位眾議員去年底呼籲啟動美台貿易協定談判，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）回函指出，須先解決現有的貿易障礙壁壘。萊特海澤6月時也表示，解決美豬美牛進口限制，對加深美台貿易關係至關重要。

超過美國聯邦眾議院1/3席次、共161位眾議員於去年12月下旬聯合致函萊特海澤，呼籲啟動美台雙邊貿易協定談判，為美國創造就業機會，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾。

根據公開信發起人之一的眾議院台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）辦公室提供的萊特海澤於今年2月28日的回函，萊特海澤表示，他致力於促進公平、公正的美台貿易與投資關係。

▲美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

萊特海澤指出，這意味繼續為製造商、工人、農民與牧場主擴大市場准入，並提升美台雙邊關係的高標準規範。為此，他表示，將繼續透過美台投資暨貿易架構協定（TIFA）與其他方式解決現有貿易壁壘。

萊特海澤6月中出席美國參議院財政委員會聽證會，答覆共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）對美台自由貿易協定的提問時也表示，美台貿易投資關係十分重要，美方致力於繼續與台灣建立穩健的雙邊關係。

但他也指出，美台之間依舊面臨長期貿易壁壘，儘管台灣先前承諾解決問題，但台灣仍限制美豬美牛產品的市場准入，解決這些問題對於加深與台灣貿易投資關係至關重要。

一名涉外人士在談到美台貿易協定遲遲無法啟動的主因時表示，美方向來視美豬美牛進口為雙邊貿易談判的主要關鍵因素。台灣曾於2009與2012年時承諾將開放美豬美牛進口，但最後都無疾而終，美方感到不滿，美台雙邊經貿關係也因此無法有更進一步發展。

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