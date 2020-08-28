一路燒到國外！館長凌晨「遭開3槍濺血健身房」　中、法、新加坡搶報導

記者陳亭伃／綜合報導

館長陳之漢28日清晨遭人連開3槍，中彈後在直播中痛苦哀號，甚至交代「好好照顧妻小」，他的中槍地點為在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店門口，23歲兇嫌隨後投案，案件不僅震驚台灣社會，更讓中國、新加坡、法國媒體跟進報導最新進度。

▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書）

據悉，涉案的23歲劉姓男子當時滿身酒氣前往館長所在之處，埋伏等待館長出現之後，立刻衝上前連開三槍，如此惡劣的犯罪行徑，在中國的《環球網》、《搜狐》等媒體也都陸續報導，然而中國網友對這場槍擊案，並未有太多同情，甚至留言表示，「搞不好都是演的」、「我以為他是鐵打的呢！」等冷言冷語。

▲新加坡聯合早報。（圖／翻攝自聯合早報）

此外，新加坡《聯合早報》、法國華文媒體《法廣》則同樣報導館長中槍相關新聞，並且鉅細靡遺提到館長在中槍之後，直播說話的內容「我中了兩槍，如果這次不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神，請大家照顧我的老婆、小孩、我的媽媽」。

這起案件在台灣社會造成極大的討論，過去館長時常在網路上發表對於社會時事的看法，引發網友兩極反應，如今傳出開槍者疑似為曾經騷擾館長的粉絲，林口分局也將進一步調查相關案情資訊，目前已經將劉姓嫌犯逮捕。

▲法廣報導。（圖／翻攝自法廣）

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