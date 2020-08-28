關東煮6支40元！柴魚菜頭湯無限暢飲　網喊：不離開台南了

▲滿滿一大盤竟然只要40元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

隨著物價越來越高，餐點的份量常常又貴又少又吃不飽，有網友分享一間，在台南巷弄間CP質爆表的「下午茶」，黑輪、米血和甜不辣，6支只要新台幣40元，換算下來，一支不到7元。切完後滿滿一大盤，看得原PO心花朵朵開，直呼「我不會搬出台南的」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，下午肚子餓，到安南區的巷子裡吃黑輪，點了六支關東煮，有黑輪、米血和甜不辣，每一支都用料實在，滿滿一大盤竟然只要40元，還有無限暢飲的柴魚菜頭湯，讓他興奮直呼，「我不會搬出台南了，還有誰的巷子口有這種價位？」

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貼文一出後，網友們留言表示，「仁德有一支五元的」、「高雄！母校旁邊！3支20，我從一支5元吃到現在了」、「吃過六支30」、「在我台北市的話，這盤肯定破百元」、「台北這樣最少也要80」、「人家也想搬回台南了」、「高雄小港有一家也是有3支20元的」、「也有一支四塊的。有位客人還討價還價結果被老闆用麥克風罵，沒有用的人」、「噓！靜靜吃就好」。

也有許多網友歪樓搞笑，「老闆，甜不辣微甜！謝謝」、「我是點甜醬油膏跟甜辣椒醬，黑輪是低消」、「你以為是黑輪？錯了，那是軟糖」、「住久了之後你離開台南，也會覺得其他地方都沒味道了」、「老闆，甜不辣無糖謝謝」、「醬油膏是甜的，辣椒醬也是甜的」、「醬油膏是主體，黑輪米血才是配料」。