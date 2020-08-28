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防疫強國！北韓持續「零確診」隔離超過3萬人...篩檢全為陰性放回家

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▲▼北韓防疫人員正在平壤火車站前對民眾量體溫、消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓防疫人員正在平壤火車站前對民眾量體溫、消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發大流行後，北韓（朝鮮）當局即刻封鎖邊境，至今仍對外宣稱零確診！根據統計，截至20日，北韓總共隔離3萬多名民眾，並針對其中2700名民眾進行篩檢，結果皆為陰性。而7月中旬從返北韓的脫北者金某，其篩檢結果仍未明，不過接觸者皆為陰性。

根據《韓聯社》報導，世衛組織（WHO）駐北韓平壤代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）於當地時間27日向美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》表示，從疫情爆發後至本月20日，北韓總共隔離了30965名民眾，共有29961名民眾解除隔離；另外1400多名民眾仍處於隔離中，其國籍皆為北韓。

截至目前為止，北韓共針對2767名民眾進行新冠病毒篩檢，其結果皆為陰性。

一名曾定居於南韓京畿道金浦市的24歲脫北者金某，於7月19日重返北韓後，在篩檢過程中被判定為疑似確診，北韓當局7月24日封鎖開城，將防疫體制升為最高級。薩爾瓦多表示，目前仍無法確定脫北者金某的篩檢結果，不過曾與其接觸的3700多名民眾已於8月中旬解除隔離。

另外，聯合國兒童基金會（UNICEF）在報告中指出，中國遼寧省大連與北韓南浦間的航運路線已於近期中斷運行。薩爾瓦多指出，在大連港接連傳出確診案例後，北韓當局斷然停止航運，並從遼寧省丹東將2萬5千多個篩檢試劑輸入新義州。

►北韓持續「零確診」！官媒證實脫北者逃開城「未染疫」...提醒切勿鬆懈

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