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快訊／川普正式接受提名！　代表共和黨角逐2020總統大位

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▲川普接受共和黨提名。（圖／路透）

▲美國總統川普於美東時間27日晚間接受共和黨正式提名，代表共和黨角逐總統大位，並在白宮發表演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國共和黨全國代表大會27日來到最後一晚，也替秋季競選活動拉開序幕。現任總統川普（Donald Trump）在白宮正式接受提名，代表共和黨角逐總統大位，並且發表演說。

川普在白宮南草坪（South Lawn）發表演說，「我今晚站在你們面前，因你們的支持而感到榮幸，因我們在驚奇的過去4年內，一起取得非凡進步而感到自豪，也對於我們在接下來4年為美國建立的光明未來充滿信心」。

▲共和黨全代會,白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨全代會27日在白宮舉行最後一晚盛會。（圖／達志影像／美聯社）

第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）表示，華府許多政治人物遇到問題時只會抱怨或踢皮球，而非採取行動解決問題，而她的父親是一名真正的領導人，來到華府不是為了博取菁英的歡心，而是要「讓美國再次偉大」，「美國還需要一名戰士坐鎮白宮4年」。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，共和黨把持的參院成為阻擋眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的「防火牆」，「我對於共和黨參議院所做的工作感到非常驕傲」。參議員柯頓（Tom Cotton）說，「我們需要一位會替美國挺身而出的總統，而非卑躬屈膝的人」。

除了上述三人以外，許多共和黨支持者與政治人物也發聲支持川普，並展現出全黨向心力，包括眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）、前紐約市長兼川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等等。

▲共和黨全代會,黑人的命也是命,示威,華盛頓特區,白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨全代會,黑人的命也是命,示威,華盛頓特區,白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威者聚集在白宮附近的「黑人的命也是命」廣場，抗議種族歧視，要求川普與潘斯下台。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，示威者也在白宮附近的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）廣場集結，抗議種族歧視與警方執法過當，要求川普與副總統潘斯（Mike Pence）下台。威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）於23日遭白人警方從背後槍擊，導致癱瘓，再度引發美國種族衝突。

《ABC新聞》白宮記者史考特（Rachel Scott）說，「每當談到非裔美國人遭到槍擊與殺害時，總統向來都保持沉默，而這種沉默與缺乏行動促成了你們所看到的憤怒」。

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