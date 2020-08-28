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譴責中國破壞南海秩序　美國防部長：印太地區寸土不讓

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▲▼美國防部長艾斯培。（圖／路透）

▲美國國防部長艾斯培。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國國防部部長艾斯培（Mark Esper）26日在夏威夷呼籲，各國應該要合力對抗中國，「印太策略」是美國重要戰略，太平洋地區已成為中國權力爭奪的重心，美國會對此寸土不讓，國防部正與志同道合的政府結盟，提升美軍的實力，視中國為印太地區的主要威脅，中國與解放軍正在破壞國際秩序。

根據《美國之音》，他表示，「印太地區是中國所爭奪的中心。我們不會放棄這片區域裡任何一寸土地，無論是對任何認為自己政府在人權、主權觀、新聞自由、集會自由、宗教自由層面上，都做得比我們都還要好的國家。」

艾斯培這次預計走訪帛琉、關島以及夏威夷等地，路線含括與中國戰爭後美軍的重要通道，代表美軍對於太平洋戰略部署的高度重視。

此外還有外交層面上的關係，帛琉是仍與台灣建交的15國之一。美國國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）解釋這次出訪的意義，「我們擔心中國會繼續策反認同台灣的國家，試圖與那些國家建交。老實說，我們認為，這相當地破壞穩定性。」

「自由與開放印太策略（FOIP）」源於安倍晉三2007年在印度國會發表的「兩大洋交匯之處」演說，並在2016年的東京國際非洲開發會議提出，隨後美國澳洲也跟進，與美國「印太願景」互相呼應。

根據經濟部國貿局的報告，印太策略為「點線面」之戰略布局，圍堵中國大陸「一帶一路」之「帶狀延伸」布局。以美國、日本、澳洲及印度四國合作為核心基礎點，建立彼此雙邊合作連線，並進一步建構涵蓋印度洋及太平洋之戰略布局面。

儘管台灣並未出現在FOIP當中，但卻在印太地區的地緣政治中佔據要角。亞洲政治專家松田康博表示，基於中日的敏感局勢，台灣在多方面都能成為日本FOIP的強力後盾，美日對此仍有共識。

艾斯培也針對南海問題回應，「我們認為東南亞，尤其南海區域，是中國最喜歡耀武揚威的地方，我們堅強的聯盟夥伴比起中國，有不對稱的優勢。中國正企圖顛覆與破壞秩序，利用他人為代價獲取私利。」

菲律賓此前曾表示，如果中國在南海攻擊菲律賓海軍，會請求美國出手，「無論我們喜不喜歡，中美之間的軍事對抗都將牽扯到我們，菲律賓對此選擇，只能與美國站在一起。」

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