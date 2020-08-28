金正恩視察「巴威」受災區　特別關心農損影響經濟

▲北韓領導人金正恩親自視察因颱風「巴威」侵襲，而受創的黃海南道災區。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前至黃海南道颱風受災地區視察時表示，「黨中央委員會各部門要動員全部力量，投入黃海南道農耕地和農作物的受災重建工作。」要求相關單位全力做好風災後的復原，尤其是農業部門的損失必須盡量降到最低。此次視察確切的時間和詳細行程，並沒有被公開。

根據北韓官報《勞動新聞》28日報導，金正恩前往受颱風「巴威」侵襲的黃海南道視察，聽完當地行政官員李哲萬的報告後表示，「颱風造成的損害比預計還小，本來還很擔心的，這程度的損失算是萬幸了。」

針對此次風災應變，金正恩給予了正面評價，「所有黨組織和幹部在接到黨中央的指示後，以正確的危機應對觀念，立即採取安全對策，減少了人員傷亡。」他認為國家危機管理體系逐漸站穩腳步，應對能力有顯著的改善。

▲北韓領導人金正恩親自視察因颱風「巴威」侵襲，而受創的黃海南道災區。（圖／路透）

此外，金正恩亦指示，「與農業科學研究機構的合作，準確地判斷農作物受災情況，以擬訂改善生產的應變措施，避免收穫量大減。」望能盡快達成災後的農業重建。

據南韓《東亞日報》指出，金正恩此次視察特別點明，著重於農作物受災對策，可能是因爲北韓今年將農業設定為突破經濟困難的關鍵。不僅如此，早在25日召開的擴大會議中，便指示制定風災應變對策，朝鮮中央電視臺也24小時播放颱風相關報導，表現出金正恩應對風災的嚴謹態度。