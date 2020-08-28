　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲步槍少年「當街擊斃」示威者　警察局長：遵守宵禁就不會發生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼威斯康辛州基諾沙示威暴動傳槍擊。（圖／路透）

▲基諾沙示威釀槍擊悲劇，造成2人死亡1人受傷。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國威斯康辛州基諾沙（Kenosha）黑人男子遭警察槍傷事件，引發憤怒民眾連續數晚上街示威，結果25日晚間竟有一名自稱「武裝民兵」的17歲少年，持步槍當街射殺2人、重傷1人。基諾沙警察局長26日表示，如果示威者乖乖遵守宵禁，就不會發生槍擊事件。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，基諾沙警察局長米斯基尼斯（Daniel Miskinis）在記者會上表示，如果示威者和被指控的槍手都遵守晚間8點以後的宵禁，這起槍擊事件根本不可能會發生。

米斯基尼斯表示，無論槍手或是被害者都違反了宵禁，而宵禁的目的是為了保護民眾。「如果沒有人違規外出，也許情況根本不會發生。」

據悉，來自伊利諾州的17歲少年里騰豪斯（Kyle Rittenhouse）26日凌晨在街頭槍殺2人、重傷另1人，事後被控涉犯一項一級謀殺。

威斯康辛州基諾沙本周成為全美抗議警察暴力的風暴中心。日前一名警員當著3名孩子的面，在近距離朝29歲黑人男子布雷克（Jacob Blake）背後連開7槍，造成他重傷癱瘓，再次引發反種族歧視抗爭，情勢很快升級為暴亂。

►「粉漾快煮壺」輸入hercp103再折103元，一個只要394元

▼示威民眾縱火焚毀車輛。（圖／路透）

▲▼威斯康辛州基諾沙（Kenosha），被示威民眾縱火焚毀的車輛。（圖／路透）

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
「梅莎颱風」最快週六生成　鄭明典：這個有點太強了
只是去廁所「1歲寶寶翻床落地」　安以軒看監視器嚇出滿頭汗
公司出遊開A8！不熟女同事突然超主動…他完事傻了：該坦承嗎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲步槍少年「當街擊斃」示威者　警察局長：遵守宵禁就不會發生

經理夫人家中上吊...只留下「詭異紙條」　女兒開房門崩潰

視訊會議抽空跟女秘書啪啪啪　菲國村長按錯鍵過程全錄

再次領先！普丁女兒接種狀況良好...俄羅斯宣布9月有「第2款疫苗問世」

颶風蘿拉「致災風暴潮」強襲…沿海居民生還渺茫　路州副州長：為他們祈禱

解放軍連射4導彈警告　美國防部硬中帶軟：南海衝突恐波及全球

韓國輕航母計畫遭國會反對：純屬浪費預算！

澳洲11所學校教科書將台灣列中國領土　出版社挨批急道歉下架

南韓醫療人員罷工Day2！當局威脅「吊銷執照」後...罷工醫院未達一成

南韓N號房「博士」共犯初審認罪　9月與趙主彬法庭對質

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

金鐘55／《聲林之王2》拚連莊PK3度入圍《大熱門》　三大獎不足額..《玩很大》等外景遊戲節目全槓！

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

116歲「國寶級人瑞」迷失街頭　暖警牽她手過馬路、助平安返家！

17歲步槍少年「當街擊斃」示威者　警察局長：遵守宵禁就不會發生

經理夫人家中上吊...只留下「詭異紙條」　女兒開房門崩潰

視訊會議抽空跟女秘書啪啪啪　菲國村長按錯鍵過程全錄

再次領先！普丁女兒接種狀況良好...俄羅斯宣布9月有「第2款疫苗問世」

颶風蘿拉「致災風暴潮」強襲…沿海居民生還渺茫　路州副州長：為他們祈禱

解放軍連射4導彈警告　美國防部硬中帶軟：南海衝突恐波及全球

韓國輕航母計畫遭國會反對：純屬浪費預算！

澳洲11所學校教科書將台灣列中國領土　出版社挨批急道歉下架

南韓醫療人員罷工Day2！當局威脅「吊銷執照」後...罷工醫院未達一成

南韓N號房「博士」共犯初審認罪　9月與趙主彬法庭對質

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2希望」：若我死了請幫忙

快訊／館長出健身房遭人開3槍！痛苦哀號滿地血「請幫我照顧老婆小孩」

快訊／館長凌晨遭槍擊！右手、右腳中彈　倒臥血泊緊急送醫

美國海軍「最神秘」核攻擊潛艦　5年來首次公開現身！

推精選輯卻遭網嗆「停在15年前」　王心凌開重砲：是你搞不清

蔡英文深夜罕見4張圖回擊：懷疑台灣存在的人，這是我的回應！

為何貓咪愛對主人「露肚肚」？　動物行為學家揭秘：牠可以放心了

17歲步槍少年「當街擊斃」示威者　警察局長：遵守宵禁就不會發生

單車男路倒！天母飯糰老闆自備AED衝出來搶救　名醫得知真相超感動

深山挖筍突傳怪聲！79歲翁撿到「血色雞蛋」　專家一看秒開7位數天價

9鼠寶圍繞蛋糕聽爸「嗨唱生日歌」　呆萌模樣網笑翻：壽星好淡定XD

國際熱門新聞

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

「五體不滿足」乙武洋匡再爆恐嚇15年妻

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

村長跟女秘書啪啪啪 視訊全都錄

母家中上吊留詭異字條　女兒崩潰

再領先！普丁：俄羅斯9月有「第2款疫苗問世」

示威釀槍擊　警：遵守宵禁就沒事

做人肉餡餅送村民！安地斯人魔2年宰40人　狂讚「舌頭＋眼珠熬湯」激美味

中國連射4導彈警告　美國防部強勢回應

全球服役最長航艦　印度「維拉特號」報廢

她拍抖音「撿海邊行李箱」竟藏2具凹折屍

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

菲證實：北京若在南海開火將求助美國

新郎說完這句「結婚誓詞」天打雷劈

更多熱門

相關新聞

聯准會改政策　容許通膨上升

聯准會改政策　容許通膨上升

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）27日在全球央行年會上表示，聯準會已經調整政策，讓通貨膨脹率在一段時間內平均值落在2％，意味著聯準會容許通膨暫時高於2％，讓美國低利率政策維持更長一段時間。受消息激勵，美股周四早盤走高，標普500指數首次站上3500點大關。

美媒：TikTok出售案數天內將宣布

美媒：TikTok出售案數天內將宣布

颶風蘿拉強襲　路州致災性風暴潮

颶風蘿拉強襲　路州致災性風暴潮

中國連射4導彈警告　美國防部強勢回應

中國連射4導彈警告　美國防部強勢回應

殺妻砍頭埋地窖　狠夫謊報她上了陌生人的車

殺妻砍頭埋地窖　狠夫謊報她上了陌生人的車

關鍵字：

槍擊示威警察暴力種族歧視北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

6大星座組合請保持距離

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

潤娥13年來第一次紋身！韓網崩潰

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

板橋騎士車禍爆頭　腦漿外溢

快訊／國3凌晨事故搶救！高公局：交通中斷請改道

阿嬤走失台中街頭　警一查竟是清朝出生

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

接供品訂單！外送員送到火化場嚇壞

新竹縣府門口丟2.4億！失主身分曝光

菲律賓東方熱帶系統發展中　 最快週六成颱

公司聚會開A8！女同事突告白　他傻了

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

更多

最夯影音

更多
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面