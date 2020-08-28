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台中變態男拿到20張裸照「跟你說1次換1張」　女被脅迫到崩潰

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▲▼韓粉涉嫌造謠郭台銘破產還被大陸通緝，台中地院判處韓粉拘役50日。（圖／記者白珈陽攝）

▲男握20張裸照「1次換1張」，藉此威脅女網友。（示意圖／記者白珈陽攝）

文／CTWANT

台中一名莊姓男子在2015年時，透過手機交友軟體認識另一名林姓女子，之後用計得到林女的20張裸照，以此威脅林女和他發生性關係，「1炮換1張照片」，或是用錢贖回照片。變態惡劣的行徑讓林女心生畏懼，因此向警方報案。台中地院審理後，依法判莊男5個月徒刑，得易科罰金。

根據判決書指出，莊男和林女2人透過交友軟體認識後，曾到台中大里區某摩鐵拍攝3張裸照，事後他又在網路上取得另外17張裸照後，竟用「給錢」、「發生關係」、「穿內衣褲拍影片」等3種方式威脅林女換回照片，「你有3條路線，看你怎麼解決」、「不然就是拿錢換照片，不然就是來1次」、「25000，你能嗎？」。

事後莊男還繼續傳訊息不斷騷擾林女「你覺得你的照片值1000，我拿去給需要的人來跟我買好了」、「我要你站在鏡頭前，穿內衣內褲，說我不會再拍照片，我就刪，要嗎？還是開視訊你講」、「所以你選擇哪個答案？錢？做愛？影片？」、「3P接受嗎」、「如果是要打砲，我跟你說1砲1張，了解嗎」但林女都未回覆他。

莊男不停傳送恫嚇、脅迫的訊息讓林女感到十分害怕，立即決定報警處理。台中地院審理時，法官認為，雖然莊男坦承犯行，但卻未取得林女的諒解，在考量其無前科、智識程度、家庭經濟狀況、社經地位、犯罪手段等，依犯恐嚇取財未遂罪，判莊男有期徒刑5個月，如易科罰金，得以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。

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