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「如果華為的逃生門被鎖死...」謝金河建議聯發科2招找出路　研判最大受益者是它！

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文分析，華為遭到美國禁令影響，也對台灣產業造成影響，如果川普下定決心要把華為的逃生門封死，將會影響華為一年大約2億支手機的出貨量，小米可能會是最大受益者。至於聯發科，必須更積極搶進中國手機品牌市場，未來在印度低價手機市場，也許可以努力打入蘋果供應鏈。

謝金河表示，上週四台股盤中重挫634點，有媒體說是中國在軍演，但軍演近來很頻繁，台股並沒有受到太大影響，而是華為的效應，造成台股與華為連結的供應鏈大受影響，造成的股價下跌所致，可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。

請繼續往下閱讀...

謝金河認為，最明顯的是聯發科受到這個衝擊，股價從763元跌至551元，市值一下子蒸發逾三千億元，原因是聯發科4G手機晶片在華為市占率達50％到54％，5G晶片占60％到63％，從去年5月美國下禁令迄今，聯發科對華為出貨比重增加36％，高於高通的30％。如果這次川普下定決心要把華為的逃生門封死，這會影響華為一年大約2億支手機的出貨量。

謝金河認為，接下來要思考的是華為的逃生門被鎖住，是不是就此退出江湖？川普有沒有能力對華為造成一槍斃命的效果？華為的手機及手機晶片廠海思有沒有活路？

謝金河點出第二是物質不滅定律，如果華為果真被鎖喉，那麼2億支手機的市場會落誰家？到目前來看，小米似乎已挺身而出。週四，小米股價大漲11.43％，股價創下21.75港元波段新高，小米從3月的9.2港元起漲，已經大漲一倍多，這兩天小米公布財報，第二季淨利44.98億人民幣，成長130.8％，小米的手機排在華為、三星、蘋果之後，高居全球第四，如果華為被鎖喉，中國市場將被小米、Oppo、Vivo刮分，小米可能是最大受益者。最近相機鏡頭模組廠舜宇光學公布上半年浄利只有3.2億人民幣，衰退58％，除了舜宇，台灣的大立光也十分不理想，看起來華為力道正式減弱。

謝金河點出第三是聯發科這回受到華為衝擊很大，如果華為力道減弱，剩下的中國手機品牌市場，聯發科必須更積極搶進。另一方面，蘋果一定卯足全力打入印度低價手機市場，蘋果要生產低價手機必須借助台灣代工廠商，這個時候，聯發科過去從未在蘋果供應鏈扮演任何角色，未來在印度低價手機市場，也許聯發科可以努力看看！

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