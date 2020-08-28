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豪雨狂下！福利站竟提早打烊失聯　民眾車無辜被鎖…妻兒陪被雨淋蚊子叮！

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▲民眾車被鎖在軍方福利站。（圖／讀者提供）

▲軍方福利站服務時間未到就拉上鐵鍊還留聯絡不到人的聯絡方式。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

購物時間未到被鎖車!魏姓民眾27日帶著妻兒開車前往嘉義市民權路上購物用餐時，把車停在國軍嘉義福利站停車場，因當下豪大雨加上嬰兒肚子餓只好先吃飯再來好好買東西，卻不料吃完飯8點40分到了停車場，卻只見停車場門口被拉上大大鐵鍊，福利站已拉上鐵門，民眾當下打服務電話也無人接，《ETtoday新聞雲》記者接獲投訴，隨後晚間8點55分去電也無人接聽電話，民眾打電話給警方希望聯絡軍方人員，警方到場因連絡不上軍方人員也無能為力，讓向來力挺國軍的魏姓民眾大為光火，直呼「軍人就可以鎖民眾的車嗎?」。法界人士認為，民眾有意願前往購物但卻因為福利站提早打烊就鎖車確實有欠考量。

▲民眾車被福利站上鎖。（圖／讀者提供）

▲軍方福利站服務時間未到就拉上鐵鍊，讓車開不出來民眾不捨妻兒黑夜雨中陪他等救援。（圖／讀者提供）

魏姓民眾表示，自己帶著妻兒27日晚間，本想前往民權路吃飯順便到國軍福利站添購新生兒及民生用品，卻因用餐時間孩子肚子餓，加上近日豪大雨，只好先停進福利站停車場，於鄰近餐館吃飯後再逛福利站，但正當吃完飯8點40分左右前往該福利站，卻驚見該站所已拉上鐵門關上電燈一片漆黑，更誇張的是停車場鐵鍊整個拉上，讓他及另外一民眾車輛出不去，而他只能打著聯絡不到對方的電話，一旁的妻兒也陪他在暗夜中被雨淋、被小蚊子叮咬。

▲民眾車被鎖在軍方福利站。（圖／讀者提供）

▲軍方福利站停車規定及營業時間公告。（圖／讀者提供）

魏姓民眾表示，當下很心疼妻兒，看到孩子哭，做父親的他確無能為力啊!他表示，該場地若收費他也樂於接受，或是警方開罰單都沒關係就是不能苦到孩子，他甚至表示，罰錢捐國軍他也願意！

▲民眾車被鎖在軍方福利站。（圖／讀者提供）

▲民眾車被鎖在軍方福利站，等待救援的過程只能坐在一旁餵食小嬰兒。（圖／讀者提供）

據了解，該福利站停車場旁圍牆僅用A4印刷字寫上營業至晚間九點，寫著該場地僅供購物顧客臨停使用、非購物請勿停車。

▲民眾車被鎖在軍方福利站。（圖／讀者提供）

▲軍方福利站停車管理惹議。（圖／讀者提供）

律師嚴奇均表示，如果民眾確實有前往該國軍服利站購物的計劃行程，只是安排吃飯後才購物，那麼依所屬停車場現場公告「供當日購物者停車」，原則上民眾有停車的正當權利，加上準備購物時還在表訂營業時間，卻遭拉上鐵鍊阻礙行駛，拉鐵鍊之店員可能已觸犯刑法強制罪。

▲民眾車被鎖在軍方福利站。（圖／讀者提供）

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