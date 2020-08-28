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狂省反而存不了錢！專家曝「5大壞習慣」害財神飛走　全放銀行最母湯

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貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲5種糟糕的理財習慣會害你存不到錢。 （圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

許多投資人疑惑，為什麼自己投資多年卻沒成效，或者結果不如預期。對此，財務顧問蕾咪認為，與其學習這麼多方法，不如先調整好自己的觀念，她也分享5種會限制理財計畫的「最糟糕習慣」，認為只要改掉NG思維，可能就對理財達到事半功倍的效果。

5個糟糕的理財習慣

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1.有錢才理財
其實是「理財才會有錢」，如果等到有錢再理財，可能陷入窮忙的狀況，即使月入二、三十萬也可能成為月光族，即使青壯年賺很多錢，到了年老仍一無所有。不管月收多少、或者身分是學生，都應該開始學習理財知識，才能越來越有錢且有效地累積資產。

2.錢全存銀行
存錢在銀行叫做儲蓄，只是理財的一小部分，理財包含收支管理、投資規劃、稅務規劃、風險規劃，像平常花多少錢投資股票、買保險、享受等，如果只是把錢存到銀行裡，會容易省吃儉用，辛苦過生活，而且投資效益還沒有其他人高。

3.不敢犒賞自己
蕾咪相信，錢本來就是拿來花的，如果無法享受到錢的好，會很容易放棄、失去賺錢的動力，建議不如用10%收入來犒賞自己，除了體會錢的好，同時讓自己學會活在當下，別讓理財變得恐懼過去、害怕未來。

4.貪小便宜
千萬不要為了折扣大量囤貨，否則沒用完丟掉或放到過期，就會損失100元到 1000元。蕾咪建議，盡量保留當下用得到的東西，切勿過度囤積物品。

5.理財優先於投資
理財不等於投資，如果搞不懂其中的差別，就無法達到穩定或健全的財務狀態。如果是很會投資但不懂理財的人，可能將錢全投到股票，到頭來發現自己根本是白忙一場；懂理財的人會做資產配置，同時投資生活和自己，不只資產在累積、本薪也在提高，同時還有投資獲利。此外，理財後投資能讓自己在投資過程中得到安全感，提高投資勝率，進而慢慢累積資產。

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