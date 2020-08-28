先探／道瓊指數成員　三上三下

雲端軟體需求強勁成長、新冠肺炎和人類重症疾病對新藥和疫苗研發的重要性，Saleforce、安進成為道瓊新成分股；Honeywell在暌違十二年後重新入列。

文／魏聖峰

蘋果公司在七月三十日宣布，在八月二十四日進行股票分割，一股拆為四股，這項宣告帶動股價頻創歷史新高，資本市值站上兩兆美元，是全球第一家站上兩兆美元的企業。但蘋果股票分割的宣告，讓科技股在道瓊成分股的比重降低，以至於道瓊指數公司在二十四日宣布，把Saleforce、安進（Amgen）和Honeywell等三檔成分股加入道瓊指數，艾克森美孚石油、輝瑞大藥廠和雷神科技則遭到剔除。

道瓊工業指數成立至今已經超過一二四年，該指數發展至今無疑是全球最重要的指數，三○檔成分股都是當今美國最重要產業中的龍頭股。這幾年受到科技股多頭市場的影響，市場矚目的焦點可能會聚焦在Nasdaq指數上。即便如此，道瓊工業指數與S&P 500指數、Nasdaq並列為全球最重要的三大指數，這三大指數的多空趨勢更是定調全球股市的多空。道瓊工業指數會不定期更換成分股，讓三○檔成分股能充分反映美國經濟。

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每次道瓊工業指數更換成分股時，都造成幾家歡樂幾家愁。凡是被納入成分股的股票，都能帶動市場追價買進，尤其是大型基金公司會追蹤道瓊工業指數成分股的變化作為調整股票標的。遭到標普道瓊指數公司剔除的成分股，也成為市場出脫持股的標的，容易造成股價短期下跌。標普道瓊指數公司二十四日宣布更換成分股後發表聲明指出，更換成分股可以幫助指數多元化，避免產業規模相似的公司重複，同時增加更能反應國經濟的新形態企業。

蘋果股票一拆四

這次道瓊工業指數會更換成分股與蘋果的股票分割有關。蘋果公司在七月底發布財報後宣布要將股票一股拆分為四股，由於道瓊工業指數成分股對指數的影響是價格加權計算，股價越高的成分股占道瓊工業指數的權重越高，權重越高對指數的影響性就越大。相對地，股價越低的成分股占道瓊工業指數的權重越低。近期蘋果股價大漲後，蘋果收盤價已達五○三．四三美元，蘋果在道瓊工業指數的權重高達十二．一九七五○三％，第二權重股為聯合健康集團，股價三○八．八四美元，權重為七．四八二八二二％，第三大權重股為Home Depot的六．九四七六○八％。

蘋果在股票分割前占道瓊工業指數的權重最高，是因為其股價超過五○○美元，且與第二大權重的聯合健康集團的權重有一段落差。當蘋果股票分割後，股價變成一二五．八五美元，在道瓊工業指數的權重馬上從目前的超過十二％下降到三．一七％左右，從第一名掉到第十一名左右。成分股當中，目前有蘋果、微軟、英特爾和思科等四檔屬於科技股，蘋果股票分割後，造成科技股占道瓊工業指數的權重從二七．六％下降到二○．三％。由於當前的美股多頭是科技股當道，作為全球最重要指數之一的道瓊工業指數沒有理由讓科技股的權重大幅下降，所以引進Saleforce來提高科技股在道瓊工業指數的權重。

Saleforce最新股價約二一四．八美元，被列入成分股之後，權重可排到第五名，在微軟之後，權重約可達五．一六％左右。一旦Saleforce列入成分股後，科技股比重可再提升到二五．四六％。

這次道瓊指數公司一口氣更換三檔成分股，預計八月三十一日正式生效。前一次道瓊指數公司更換三檔成分股是在二○一三年，當時把高盛證券、耐吉和Visa列為新的成分股，取代美國鋁業、美國銀行和惠普電腦。根據標普道瓊指數公司的數據，蘋果股票分割後，聯合健康集團將成為道瓊工業指數權重最大的成分股，接下來是Home Depot、安進、微軟、Saleforce和麥當勞。新列入成分股的Honeywell，排在第十一名。

標普道瓊指數公司資深分析師Howard Silverblatt認為，道瓊工業指數這回一口氣增刪三檔成分股，而蘋果股票分割後在道瓊工業指數所占的權重大幅下滑後，勢必會讓很多基金公司的經理人要忙著增加和減少相關股票的變動，以符合道瓊工業指數成分股最新權重的變化，有可能會影響到蘋果股價的短線變化。

今年以來蘋果股價大漲超過七成，資本市值達到二．一五三兆美元，今年來漲幅貢獻道瓊工業指數超過一四○○點，讓蘋果成為道瓊最重要的成分股。蘋果高層在庫克的主導下，非常在意散戶對蘋果股價的重要性，這兩年蘋果的漲勢讓股價高不可攀，散戶買不下去。透過股票分割方式，讓散戶也有能力買進蘋果股票。(全文未完)

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