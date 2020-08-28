　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

先探／台積電南科　新聚落誕生

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

(圖/先探投資週刊 提供)

台積電先進製程接單暢旺，今年以來已斥資百億在南科四度獵廠，強勁的擴廠需求也帶動其半導體設備供應鏈及相關測試廠商營運成長可期。

文／吳旻蓁

在半導體產業的歷史中，英特爾透過從設計到生產通通自己來的一條龍製造優勢，一直居於執牛耳的地位，然而隨著晶圓代工逐漸成為主流後，專攻晶圓代工的台積電也順勢崛起，並與蘋果、高通、輝達、博通、賽靈思、聯發科等一眾國際ＩＣ設計大廠建立緊密的合作關係，尤其是受惠台積電頂尖技術而迅速成長的超微，如今更是對英特爾造成巨大威脅，加上日前英特爾再度宣布七奈米製程遞延，且表示有可能將旗下晶片委託台積電生產，均讓市場對台積電未來展望抱持相當大的信心。

正是因為這個原因，台股在七月二七日改寫歷史紀錄，在台積電直接跳空漲停的拉抬下，一舉越過歷史高點一二六八二，且二八日再度跳空以漲停板四六六．五新天價開盤，更是為台股締造一三○三一．七的新歷史高點。

請繼續往下閱讀...

台積電先進製程遙遙領先

台積電近年持續積極發展先進製程，憑藉著優秀的技術遙遙領先競爭對手，業界人士指出，半導體製程發展到二○奈米左右就會遇到「量子穿隧」的問題，可能在二八奈米卡關，或是十四、十六奈米無法突破，但台積電今年上半年就已開始量產五奈米，也因擁有領先的技術，台積電在七奈米、五奈米等高階製程產能供不應求，即便是五奈米投片量第二大的海思受美國制裁無法投片，空出的產能也是立刻被包下。

為滿足市場對於高階製程的需求，台積電也積極擴廠，今年以來已四度出手購買南科鄰近公司廠房，目前南科的晶圓十八廠是五奈米與三奈米的生產重鎮，由於產能稀缺，日前甚至傳出蘋果要求二○二一年要台積電優先供應奈米產能的消息，使台積電擴大南科布局，以因應未來擴產需求。

全球首創先進封裝平台

這點也與二五日登場的台積電線上技術論壇相呼應，總裁魏哲家提到因行動裝置、高效能運算、人工智慧等應用帶動近期七奈米已達到出貨十億顆晶粒的里程碑，而五奈米正加速量產，另外，強化版五奈米預計明年進入量產，四奈米則計畫二二年量產，兩大製程進度均較六月股東會公布的量產時程再更提前。至於外界最關注的三奈米預計將於明年試產、二二年下半年量產，就連更進階的二奈米製程也正規劃中。

值得留意的是，台積電擁有最先進的晶圓級3D IC技術，能同時滿足系統效能、縮小面積、整合不同功能需求，從晶圓堆疊到先進封裝一應俱全，但有別於以往對先進封裝刻意保持低調，這次論壇魏哲家主動談及封裝業務，宣布將旗下前後段3D IC封裝技術整合成「TSMC 3D Farbic」平台。

對此業界也分析，台積電的技術平台整合前段的系統整合單晶片封裝中的晶圓級封裝及晶圓堆疊封裝，和後段的整合扇出型封裝及等複雜３Ｄ封裝技術，明顯較三星日前推出的３Ｄ封裝技術「X-Cube」更具整合力，凸顯台積電在前後段封裝具有強大的整合力，可協助客戶晶片更快問世，更具接單優勢，也象徵著在先進封裝領域中台積電擁有獨霸天下的能力。

且因５Ｇ時代對於異質晶片整合需求逐漸增加，先進封裝也更加重要，對此台積電除加大投資力度之外，同時也培植一批本土設備與材料廠，緊密形成利益共享的生態系，包括廠務工程與耗材如京鼎、家登、弘塑、漢唐、帆宣、萬潤、辛耘、翔名、信紘科等，以及晶圓與後段封裝測試、材料供應、驗證分析部分則有精測、精材閎康、宜特、旺矽、雍智科技等眾供應鏈營運看俏，股價齊揚。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2106期精彩當期內文轉載》

（圖／記者先探雜誌攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
藏鏡人買凶襲館長6疑點曝！無業男神準開槍秒自首
加油70元「給1千卻找830」！店員主動問一句...騎車妹怒
網紅力挺館長…怒轟：這年頭是怎樣？曝槍擊內幕不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不用40多萬！這些招也能買台積電、聯發科

飯店下殺1折！他看「原價破萬」誰敢住　網曝業者手法...消費者心理摸透透

加油50元就能抽機車！憑9月發票不需登錄...台灣中油10/19公布

安倍閃辭刺激日圓走升　後市有望挑戰100大關？外匯專家這樣說

房市佳音！都更宅耕曦、明日博各順利標脫3戶

開放美豬、美牛來台！　王美花：現在是經濟戰略「重要關鍵點」

先探／道瓊指數成員　三上三下

先探／台積電南科　新聚落誕生

先探／跌深股大反攻

理財周刊／決勝點　從半年報找出轉機成長股

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

不用40多萬！這些招也能買台積電、聯發科

飯店下殺1折！他看「原價破萬」誰敢住　網曝業者手法...消費者心理摸透透

加油50元就能抽機車！憑9月發票不需登錄...台灣中油10/19公布

安倍閃辭刺激日圓走升　後市有望挑戰100大關？外匯專家這樣說

房市佳音！都更宅耕曦、明日博各順利標脫3戶

開放美豬、美牛來台！　王美花：現在是經濟戰略「重要關鍵點」

先探／道瓊指數成員　三上三下

先探／台積電南科　新聚落誕生

先探／跌深股大反攻

理財周刊／決勝點　從半年報找出轉機成長股

不斷更新／統一新洋投泰迪開箱　1局樂天0比0統一

林牧潔買名錶寵女兒　雙胞胎兒子靠老公傳承

中職／洪總買2號小球吊飾　老婆覺得很好看：笑怕沒人買

登山隊爬中雪山1人墜50米山谷！命大手肘骨折　直升機救援受阻...傷患移地再吊掛

藏鏡人買凶伏襲館長6大疑點曝！無業男神準開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

美豬牛元旦開放　專家解析「萊克多巴胺」風險：望公佈風險評估報告

聯合國大會9/15開議　外交部促請友邦為我國發聲

張克帆與「小29歲嫩妹」共遊宜蘭　女方身份曝光！

大陸學者評安倍閃辭：不只是健康原因

資料一直出錯！文化大學遭教育部懲處　境外生回台申請全部暫停

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

聯發科已向美國申請「繼續供貨給華為」

別被謠言誤導！　勞保局：勞保老年年金是「活得越久，領得越多」　

台積電降評！外資開出第一槍　半導體庫存風險大

日圓貶值時代即將結束？小摩：日圓價位可能飆破100

「如果華為的逃生門被鎖死...」謝金河建議聯發科2招找出路

加油50元就能抽機車、機票！　台灣中油祭千萬元送大獎　

年薪52萬能娶妻嗎？網神回：陷入迷思了

他每天看盤瞎操心　網推4支股：ALL IN

「我有責任回台塑」　王永慶么子拋重返台塑震撼彈

好享退9檔基金　限時申購至10月底

泳裝品牌商無預警倒閉　國稅局眼明手快追欠稅

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

谷歌斥資200億　雲林蓋資料中心

更多熱門

相關新聞

先探／跌深股大反攻

先探／跌深股大反攻

縱然加權指數波段攻勢首見跌破月線，且爆出史上最大成交量能，不過美國股市包含S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，皆仍持穩創高的帶動下，三個交易日隨即收復失土，顯示低檔支撐相當強勁，維持整理以上格局，至於能否再次挑戰高點，除了觀察國際股市與政經局勢發展外，成交量能也須配合放大。

先探／謝金河：華為效應衝擊台股

先探／謝金河：華為效應衝擊台股

先探／Tesla拆股發威

先探／Tesla拆股發威

先探／內需食品股　旺季要加倍賺

先探／內需食品股　旺季要加倍賺

PayPal市值逆襲大型金融股

PayPal市值逆襲大型金融股

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面