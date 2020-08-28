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先探／跌深股大反攻

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(圖/先探投資週刊 提供)

加權指數創高後震盪，短線若量能不彰則暫時轉趨整理，然而中長期多頭架構未遭破壞，個股仍具表現空間，可從財報、技術面與籌碼面尋找機會。

文／黃俊超

縱然加權指數波段攻勢首見跌破月線，且爆出史上最大成交量能，不過美國股市包含S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，皆仍持穩創高的帶動下，三個交易日隨即收復失土，顯示低檔支撐相當強勁，維持整理以上格局，至於能否再次挑戰高點，除了觀察國際股市與政經局勢發展外，成交量能也須配合放大。

台積電沒有最強只有更強

請繼續往下閱讀...

美國總統大選倒數七○天，雖然拜登民調持續領先，不過與差距已較日前縮小，一般預期，總統川普若能連任，美股相對有機會持續維持多頭走勢，然倘若拜登當選，則變數恐相對較多。隨著選情進入白熱化，股市震盪加劇的可能性也跟著升高，尤其對中國政策與台灣息息相關，消息面也將影響短線表現。

單純以技術面來看，加權指數在創高過後仍持穩相對高檔，預期若沒有太大變化，則短期內將於一二○○○～一三○○○點之間震盪，國安基金七月中第二季例會決議不退場，對於「萬二」具有宣示作用，也將帶來實質支撐力道。櫃檯指數方面，跌破季線之後站回，短期均線糾結，出量則有機會展開彈升。

八月二十日的長黑Ｋ棒，檯面上包含華為事件與美中台之間的緊張關係，漲多拉回也是正常壓力釋放，然而短短三天就突破長黑Ｋ棒，顯示市場氛圍仍偏多頭，也須留意反彈主流並不明確，原先強勢電子股力道稍嫌薄弱，龍頭台積電一夫當關功不可沒，傳產與金融股雖有表現，不過恐屬過渡性質。

盤面上半導體走勢雖有分歧，不過近一季護國神山台積電已是四度購地，且市占率不僅穩居龍頭且大幅超越對手，並表示七奈米在中科，五奈米與三奈米於南科，二奈米則將落腳竹科，技術門檻越拉越高。在極高權值比重之下，台積電漲跌動見觀瞻，換個角度來看，若營運長線持續看好，指數回檔應也有限。

台積電於技術論壇上表示，先進製程產能自二○一六～二○年年複合成長率達二八％，一八年導入七奈米量產，至今產能成長已逾三．五倍，五奈米目前一、二期已開始量產，預估二二年產能將較今年成長三倍，二奈米正在取得土地。根據統計，台積電產能不僅全球之冠，且大幅超過第二名公司三倍以上。

留意蘋果與特斯拉供應鏈

強將手下無弱兵，除了子弟兵精材、世界與創意之外，也帶旺整體供應鏈表現。如設備廠弘塑，上半年ＥＰＳ五．九三元優於去年同期的四．七八元，前七月營收年增二八．九％。台積電上修資本支出至一六○～一七○億美元，傳出弘塑拿下竹南新封測廠訂單，營運展望樂觀。

原先強勢的科技股，近期多維持輪動格局，整體盤面也缺乏顯著且強力的主流族群引導，以個股營運表現為圭臬，須特別留意聯發科表現，受美國擴大封殺華為影響，股價跌落至季線之下，對於ＩＣ設計族群評價較為不利，不過仍有些次產業族群表現優異，例如電競相關、風電族群以及部分零組件。

其中，風電產業具有政府政策加持，加上業績已逐步顯現，整體股價走勢相對整齊，具有題材又有人氣，在量能不墜的前提下，仍有持續向上表現空間，且還將帶動比價效應。電競可擴大為宅經濟，疫情推升遠距辦公、線上教學需求，第三季又為傳統旺季，加上AMD與Nvidia新品加持，營運表現仍看旺。

除了上述已在多頭浪潮上的類股之外，科技類股則還可留意蘋果與特斯拉相關概念股。市場傳出蘋果將於九月將發表新款旗艦智慧手機iPhone，驚奇感或許一年不如一年，不過果粉實力依舊堅強；此外，縱然紅色供應鏈來勢洶洶，不過台灣龐大供應鏈也不是塑膠做的，尤其可留意新技術與新應用相關個股。

特斯拉股價屢創新高，已經突破二○○○美元，且市值超過德國福斯、日本豐田，躍居全球第一大車廠，更恐怖的是，股價與營運的想像空間，在大漲過後依舊相當寬廣。而根據彭博資訊引用iSeeCars數據，就連二手車市場銷售速度都高居第一。隨著產能與需求持續放大，將會是台灣零組件廠商的大機會。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2106期精彩當期內文轉載》

（圖／記者先探雜誌攝）

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