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理財周刊／決勝點　從半年報找出轉機成長股

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

第二季財報公布近尾聲，台積電與聯發科為首的半導體是贏家，疫情下的航班大減，仰賴海運，長榮為首的航運業也意外繳出好成績，遠距辦公教學興起，原以為是一時，但防疫中心指揮官陳時中接受訪問時表示，台灣要恢復疫情前的正常生活還要一年，等待有效的疫苗或特效藥問世，才能結束疫情。換言之，是時候重新調整心態面對疫情改變了世界，特別是就業市場。

美國勞工部勞動統計局(BLS)於八月七日指出，二○二○年六月永久性失業人數為288.3萬人，是二○一四年五月以來新高。二○二○年七月美國失業十五至二十六周的待業族暴增241%至648.4萬人，創一九四八年開始統計以來最高，長期失業(失業時間至少達二十七周)人數增加11萬至150.1萬，創二○一七年十二月以來最高。

換言之，二○二○年七月美國失業至少十五周的人數達到798.5萬人。對照當月份1.5987億的勞動人口，這意味著中長期失業率達5%。

請繼續往下閱讀...

散戶熱情追捧科技股

而這部分的人將來很有可能在疫情結束後重返老本行，因為這些崗位隨著疫情的衝擊，業主透過互聯網或科技自動化替代了人力，成為永久性的失業，如果沒有透過政府的職業訓練轉行，若不是永久退出就業市場，便是投入了股市當韭菜。

所以當蘋果(AAPL)宣布一拆四、特斯拉(Tesla)一拆五，目標就是鎖定散戶族群成為推升股價的新動力，果然八月二十一日蘋果與特斯拉股價雙雙創499.47美元、2095.49美元歷史新高，成為這次疫情的贏家。

這批因疫情失業而投入股市的散戶們，拿著政府給的失業金投入股市，果然有如初生之犢不畏虎，熱情追捧科技股，FAANG、微軟、英特爾、超微、英偉達、高通等大廠的股價都強勢創新高，那斯達克指數也領先道瓊指數頻創歷史新高，暗示著透過科技創新，世界經濟得以持續運作，不至於因入出境隔離十四天的限制而停擺，縱使因社交距離而導致實體行業的需求衰退，但虛擬的電商與社交平台都成為替代方案，下半年的投資決勝點，便是從半年報找出轉機成長股。

持續提高技術門檻　維持競爭力

IC測試載板廠雍智科技的EPS在二○一七年見到4.39元後，觸底反彈，主要是受惠於中國大陸的5G自二○一八年開始佈建基地台，EPS上升到5.94元，二○一九年5G高階手機問世，EPS進一步提升到7.85元，二○二○年中階手機上市，聯發科在中國大陸5G市占率上升，帶動雍智5G和射頻晶片相關IC測試載板業績成長。

此外，瑞昱在中國大陸的Wi-Fi 6和真無線藍牙耳機(TWS)的系統單晶片成長可期，也帶動雍智測試載板出貨，二○二○年第一季EPS 2.52元，第二季EPS 2.92元，預估雍智今年整體營收有機會超過11.5億元，營益率36%(五年新高)，稅後獲利可超過3.3億元，EPS超過12元，營收和EPS可創歷史新高。

雍智科技研發支出維持每年佔營收比重15%以上，對晶圓測試後段的IC測試載板與IC老化測試載板持續提高IC封測設計與可靠度測試的技術門檻，有助於維持競爭力。就技術線型而言，自二○一九年六月的89.4元低點起漲，到二○二○年的415元已走了三個波段，拉回整理四周後，有機會在半年線的247元附近止跌反彈。

病毒萃取試劑組獲追加訂單

COVID-19 RT-PCR分析是世界各地的標準檢測方式，而進行COVID-19 RT-PCR檢測前必須先執行病毒RNA萃取，執行COVID-19 RT-PCR測試，關鍵要素是切換至自動化流程，以確保操作程序高通量與品質控管，檢測分析儀廠亞諾法提供Precipitor 32磁珠自動化系統，以幫助客戶能實現病毒RNA萃取自動化目標。

美國疫情持續延燒，帶動病毒萃取試劑的銷售攀升，亞諾法先前接獲兩筆各十萬人份訂單，其中第一筆已於七月份出貨，反映在七月營收月增率47.72%，八月十二日宣布EUA批准的COVID-19病毒萃取試劑組接獲二十萬人份新訂單，等於是確保第三季的營收成長動能無慮。

而且亞諾法上半年EPS 0.2元，已經超越二○一九年EPS 0.05元。就技術線型而言，目前處在季線以下震盪近一個月，最大壓力落在92.2~101元，一旦突破這道壓力區，則下一個壓力區要等到130~141元才有小量的套牢，在日KD已構成底背離的條件下，可關注。

說到檢測，近期朝野正為了要不要普篩而吵翻天，防疫中心從專業的角度論證當前居家隔離十四天的措施是最具有CP值的有效政策，但在野的反對聲音認為台灣可能已經有社區感染的威脅，挾民眾的恐懼逼宮。

其實說白了，因為寶齡富錦與台康生技在五月申請快篩檢驗試劑，結果文件不齊而被退件，由於生產快篩的廠商必須具備藥品GMP與食品GMP的雙重認證，因此也只能等寶齡富錦的重新補件申請，台灣才具備足夠的檢測能量。

情況就像是口罩國家隊還沒成軍之前，台灣疫情爆發初期，防疫中心也是說不用人人都戴口罩，所以相煎何太急，媒體就高抬貴手，是時候停止這個議題的討論。

雷射PI網版獨家供應　提升太陽能電池轉換效率

網版廠倉和上周大漲26.27%，一根實體陽線隨時有機會突破348.5元高點以來的下降壓力線，隨著第二季稅後淨利9724萬元，季減27%的利空出盡，結束第四波整理，配合太陽能客戶產線恢復正常，七月營收回升至1.69億元，為四個月新高水準，邁入第五波漲勢。

上半年營收9.92億元，年增73%，稅後淨利2.31億元，年增172%，EPS 7.63元，已達去年EPS的81%，如無意外，應可維持成長，為二○一五年以來新高。

太陽能電池朝向大尺寸與細線化趨勢發展，由於PI網版印刷次數優於傳統乳劑型，具印刷壽命長、印刷漿料省及對位精度高等特色，符合太陽能電池超細線印刷的要求，有助客戶降低成本，並提升太陽能電池轉換效率，因此倉和為雷射PI網版獨家供應商，未來滲透率可望提升。

此外，雷射PI網版將擴展觸控面板、穿戴裝置、被動元件及生物電子感測元件市場，提供業績成長動能。

下一個轉折點　美國11月大選

八月二十日加權指數以3480億大量下影長黑Ｋ跌破12520~13031點的高位箱型支撐，盤中12144低點直接下探季線12080點支撐。預期在九月十二日的iPhone 12發表會前後，大盤指數將複製一月三十日到二月底的橫盤震盪，反覆來回測試季線支撐與二十日均線壓力。據傳川普可能同意美企可繼續在中國大陸使用微信，有助於降低川普的微信禁令對iPhone 12的殺傷力，讓蘋果相關概念股展開反彈。如此一來，下一個轉折點可能就是十一月的美國大選結果。

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