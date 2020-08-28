「工時彈性調整！」智崴董座：國外出差變成遠距工作　盼政府助企業因應疫情

▲智崴董事長歐陽志宏。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

體感模擬設備大廠智崴（5263）董事長歐陽志宏表示，今年上半年營運的確受到疫情衝擊，現在正逐步恢復當中，盼政府延長推動紓困3.0，包括紓困減稅、產業振興、加強研發、工時彈性調整等策略，這將是台灣產業「彎道超車」的好機會。

歐陽志宏表示，智崴過去營運主要以外銷歐美和亞洲地區，所以今年上半年受到疫情影響而造成衝擊，主要是客戶端的設備出口需要人員安裝，還有就是客戶因為疫情的關係，所以對新設備採購會比較保守，導致營運滑落。

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歐陽志宏指出，雖然受到疫情衝擊，但隨著各國解禁開放，因為在家悶久，所以遊樂園營運恢復蠻快的，甚至各地主題樂園重新開園都有人潮爆滿的現象，目前看來，下半年有些地區已經恢復穩定，營運慢慢開始增加，但是疫情還沒有完全解除，所以要恢復到疫情前的狀況還需要時間。

歐陽志宏分享，今年因為疫情的關係，所以智崴開始推展台灣市場，目前都有看到不錯的機會，因為台灣過去國旅被忽略，所以沒那麼興盛，但是後疫情時代已經慢慢起來，甚至有客戶在洽談新設備的採購，所以國內目前看來反而有所成長。

談到政府推動的紓困方案，歐陽志宏表示，目前看來全球疫情仍然嚴峻，所以對產業的影響仍在，現在必須仰賴國內市場，因此希望政府可以針對企業因為疫情的營運滑落，延長紓困減稅、產業振興的方案，讓消費推展開來，讓產業得到幫助。

產業振興的方向，歐陽志宏呼籲，政府應該增加研發補助，鼓勵企業加強研發，因為未來市場轉好之後，還是會需要新產品、新技術，所以可以趁著這個時間點來研發，把公司的資源和人力、物力投入新產品的開發，讓企業在疫情緩解之後，可以有更強的競爭力和產品技術。

歐陽志宏舉例，5G發展雖然受到疫情衝擊，但這是疫情後很重要的經濟成長動能，是台灣產業「彎道超車」的好時機，因為原本各國積極發展5G，採用頂尖企業的技術，那台灣就沒有機會打入，但現在各國因為疫情封鎖，所以加強研發實力，是台灣的5G技術可以大幅領先的好機會。

歐陽志宏強調，目前看來全球疫情仍持續進行，對企業的挑戰很大，像是人力營運方面，過去智崴以國際市場為主，所以同仁需要出差到當地，現在則是變成遠距工作，但要配合當地時差，需要適度的工時調整，期盼政府可以有相關的工時彈性方案，協助企業因應疫情做調整。