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房仲賣信義區豪宅結識乾媽！殷勤出借帳戶　「神鬼暗挪」2000萬

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一名前房仲靠著賣房取得客戶信任，出借銀行帳戶和保險箱給對方放錢，卻擅自提領一空，遭士林地檢依侵占起訴。圖為示意圖，與新聞當事人無關。

圖文／鏡週刊

一名曾擔任房仲的楊姓男子，仲介長年旅美的六旬呂婦買下信義區豪宅，因其態度殷勤，主動幫忙裝潢等事務，逐漸獲得呂婦信賴，楊男還認她當乾媽。因呂婦的男友魏翁在美國的資產恐有遭追稅之虞，楊男主動提議出借自己的銀行帳戶和保險箱供魏翁使用。然而，時隔1年後，魏翁卻發現保險箱和帳戶的錢都被提領一空，雙方也為此撕破臉，楊男被魏翁告上法庭遭起訴。

曾任職房仲的男子楊秉澍，本名楊治渝，2013年曾仲介呂姓婦人購買北市信義區豪宅，由兩人談得很投緣，還認了呂婦當乾媽，呂婦也介紹魏姓男友讓兩人認識。

2014年和2015年間，楊男提供自己的銀行帳戶給魏翁，連同存摺、提款卡、密碼等都給魏，連保險箱鑰匙也一併交付。2015年3月，魏翁用行李箱裝了1,800萬元現金，在呂、楊陪同下放進保險箱。但時隔1年後，楊男卻私下擅自變更保險箱鑰匙，再分次將保險箱的現金提領光光，還把其他銀行帳戶的錢都結清或轉帳，總計兩千多萬元都進了自己口袋。

一開始魏翁還被蒙在鼓裡，2016年7月和8月間，曾多次聯繫楊男要取款，但卻遭以藉口推託拖延，直到同年10月，他才發現所有錢早就被提領一空，憤而提告。楊辯稱是受呂婦推託才變更鑰匙，而帳戶中的四百多萬，之前已經先提領給魏翁了。但這樣的說法雙雙遭呂婦和魏翁打臉否認。

檢方根據銀行提供的資料，發現是魏、呂和楊一起存入保險箱的款項，但多次提領時都是楊獨自一人，因此檢方依涉嫌侵占不法所得2,202萬4,260元，將楊男起訴。

楊男和呂婦的乾媽乾兒子情變調，不只為這一樁。2014年，呂婦因在台灣舉目無親，因此與乾兒子楊男協議，將豪宅以假贈、借名登記在楊名下，但稅負和規費都由呂婦自行支付。

從房仲轉行自行創業的楊男，疑似因做生意資金有缺口，把腦筋動到呂婦的豪宅上頭，拿豪宅權狀向當鋪借貸650萬、簽本票擔保，卻因為還不出欠款，導致豪宅被強制執行，呂婦提告，楊男也被依背信罪起訴。


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