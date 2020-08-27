TikTok出售案預計「數天內宣布」　美媒：規模200億至300億美元

▲抖音國際版TikTok出售交易案預期數天內就會公布。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

抖音國際版TikTok執行長梅耶爾（Kevin Mayer）27日請辭後，有消息人士向媒體透露，TikTok出售交易案已經接近達成，預期未來幾天內就可能宣佈，目前賣方仍在考慮三家美國企業的出價。

根據CNBC報導，一名不願透露姓名的人士表示，梅耶爾的辭職消息原本計畫下周與出售協議一同宣布，但他決定稍微提前了宣布時間點。梅耶爾今年初才剛從迪士尼跳槽至TikTok。

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根據TikTok公司寄給員工的內部備忘錄，美國業務主管帕帕斯（Vanessa Pappas）將暫代執行長職務。

至於TikTok出售交易案，有兩名知情人士表示，TikTok還在考慮甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）和第三家美國企業的報價。知情人士透露，沃爾瑪（Walmart）一直與軟體銀行（SoftBank）合作推動此一潛在交易案，但該公司報價不包括雲技術的公司骨幹部分，這對美國政府而言可能是不切實際的。

對此，包括TikTok和軟銀和沃爾瑪公司都沒有發表評論。知情人士表示，TikTok可能出售其在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的業務，估值在200億至300億美元之間，但價格仍未確定。

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