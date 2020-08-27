5G釋照與世貿三館大幅挹注非稅課收入　歲入歲出可望連4年賸餘

▲財政部國庫署認為，因為非稅課收入的挹注，今年歲入、歲出有機會可以賸餘。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署今（27）日表示，今年稅收預估短徵1200億元，但是因為有5G釋照、招標世貿三館地上權等收入，國庫吃下「大補丸」今年的歲入歲出預估仍能平衡，有望連續四年賸餘。

中央政府總預算主要分為歲入與歲出，歲入就是收入，主要是稅收為為來源、也包含非稅課收入，像是營業盈餘、事業收入、財產收入、規費、罰賠款等。

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國庫署公布今年前七月中央政府總預算歲入執行情形，累計實收為1兆3411億元占全年預算數63.7%，較去年同期增加1103億元。進一步分析，稅課收入實收9754億元，較去年同期減少659億元，主要是證交稅、綜所稅與營業稅分別增加291億元、58億元、39億元，與營利事業所得稅貨物稅卻分別減少989億元及67億元等增減互抵結果；非稅課收入則已經累計實收3658億元，較去年同期增加1762億元，主要是因為5G釋照許可費與世貿三館地上權權利金分別達到1422億元、313億元。

財政部國庫署進一步說明，稅課收入受疫情影響未如預期，但是因為5G釋照及地上權權利金收入挹注，整體非稅課收入優於預期，有助於彌補稅課收入短徵。

國庫署指出，各部會在支出面也能儘量節流，加上公股銀8月因為配發股利挹注國庫等，今年仍有可能連續四年出現「歲入歲出賸餘」。不過，賸餘數目可能不像前幾年，高到可完全支應法定債務還本支出，意即將不再有「歲計賸餘」。