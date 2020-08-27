彰化積極推動太陽能光電　開發業者承諾兼顧環保和照顧鄉親

▲彰化積極推動太陽能光電， 大城鄉公所舉辦公聽會。（圖／鄉公所提供）

財經中心／綜合報導

彰化縣大城鄉公所今（27）日舉辦「海精太陽能光電發電廠海岸利用管理說明書」公聽會，針對彰化縣野鳥協會憂心的物種保護問題，以及當地居民擔心破壞環境的問題，規劃團隊承諾會兼顧環保生態，同時做到照顧鄉親的雙贏局面。

主辦單位彰化縣政府說明，建設案基地位於彰化縣大城鄉西南側，省道台61線西濱公路以西、濁水溪以北，申請範圍位於平均高潮線及濱海陸地範圍區間內，屬於濱海陸地，土地使用權屬皆為國有用地，管理單位為國有財產署，目前開發業者已經取得國有財產署申請開發同意書。

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為落實能源轉型，達成2025年再生能源發電量占比達20％目標，行政院於民國105年10月27日通過「綠能科技產業創新推動方案」，期以推動綠能科技產業，成為我國能源轉型及驅動經濟發展的新引擎，其中以太陽光電和風力發電為政府主力推動項目。

▲「海精太陽能光電發電廠海岸利用管理說明書」公聽會。（圖／鄉公所提供）

針對彰化縣野鳥協會憂心建設案周遭有溼地，會傷害到當地物種和定期遷徙物種，而規劃團隊承諾，未來施工前，濱海陸地每一季會執行生態監測，監測範圍為計畫區邊界延伸1公里之範圍，監測動物生態為當地物種群聚。

規劃團隊強調，施工期間也會持續在每一季執行生態監測，同時會使用低反射性材料的太陽能板，避免產生過多的反射光，而為了避免清洗太陽能板過程造成水質影響，將採用自來水進行清洗，絕對不使用清潔劑，維護生態棲息環境，營運後則每一季執行生態監測，連續三年。

針對大城鄉居民憂心會破壞當地環境和農漁業的問題，規畫團隊回應，施工時將利用既有的地形、地貌現況進行太陽光電發電設施設置，不更動既有的地形，也無涉及既有的海堤更動及新闢海堤，將在基地內留設約14.84公頃的國土保安用地。

規畫團隊強調，考量到彰化地區面臨地層下陷的問題，承諾未來施工、營運期間皆不抽取地下水，而且未來徵人用人時，在專業以及經驗背景下，以彰化縣民為優先錄取，兼顧創造彰化縣就業機會及穩定公司人才資源來達到雙贏，同時將提撥每年200萬元老人福利基金，由彰化縣政府統籌運用。