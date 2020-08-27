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金管會啟動「金融科技發展路徑圖」　2022年組國際隊打世界盃

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▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（27）日公布「金融科技發展路徑圖」，以「堆積木」的概念建立基礎工程，推動為期3年的計畫，希望形塑友善的金融科技生態系，促進服務或商業模式推出，提升金融服務服務的效率、可及性、使用性及品質，以達到普惠金融的目標。

「金融科技發展路徑圖」以8大策略為主軸，首先是「國際鏈結」，將甄選金融科技國際隊，金管會綜規處副處長胡則華表示，希望尋找具有潛力的金融科技業者、金融機構，協助拓展海外市場，而國際隊成員將以國內業者為主，未來也可與其他國際團隊合作。

請繼續往下閱讀...

胡則華指出，國際隊未來拓展海外市場，優先與金管會或金融科技創新園區簽署MOU的國家，如英國、波瀾、美國、英國、法國、新加坡、香港、菲律賓，以及國銀在新南向國家設立據點的市場也會列入其中。

第二是「數位基礎建設」，其中一項為金融行動身分識別FIDO，研議金融機構籌組金融行動身分識別聯盟F-FIDO，導入國際FIDO標準。胡則華說明，未來規格統一後，未來可做到跨機構互通，也就是新戶在A銀行以自然人憑證開立數位帳戶後，未來在B銀行則不用插卡，透過人臉辨識、指紋辨識等方式，即可直接數位帳戶，同時也將開放企業線上開戶作業。

第三是「單一窗口溝通平台」，其中金管會創新中心主要是作為議題溝通窗口及跨部會合作的平台；另一個則由周邊單位協力設置共創平台，預計2021年8月成立，協助創新中心推動金融科技發展相關工作，包括發展監理科技、甄選金融科技國際隊等，同時也將研擬建立金融科技證照制度。

第四為「監理科技」，金管會將透過舉辦「黑客松」推動數位監理科技機制，胡則華說，英國前幾年開辦，G20今年也是首次開辦，而台灣將於明年1月公布首次評鑑結果，從中發掘創新科技解決問題。

第五為「資料共享」，加速推動開放銀行，建立與第三方服務機構合作資訊揭露制度，同時也訂定金控轄下子公司客戶、金融市場跨機構間客戶、跨市場客戶資料共享等相關機制與規範。

第六為「法規調適」，研究擬定數位金融服務管理規範；第七為「園區生態系」，擴大監理門診，未來可望加入央行、周邊單位等協助諮詢；第八為「能力建構」，包括產學合作、調整負責人及人員資格條件等。

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