知名泳裝品牌廠商無預警倒閉　國稅局眼明手快順利取回百萬元稅額

▲知名泳裝品牌廠商去年無預警倒閉，北區國稅局眼明手快追查欠稅額與追稅。（圖／免費圖庫pixabay 、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

知名的泳裝品牌商去年無預警倒閉，並且動產已經遭人搬運，北區國稅局發現，負責人名下另一家公司早有欠稅紀錄且已擅自歇業，由於這兩家公司設址相同，國稅局擔心該公司資產遭其他債權人拿走收不到稅，所以提前開徵，順利取得百萬元的稅額。

北區國稅局轄區內、位於桃園市有一家泳裝、服飾批發商A公司已經擅自歇業、他遷不明，也查無營業跡象、也未領用發票，負責人行蹤也不明，惟A公司在2018年的資產負債表帳載有存貨4156萬元、機器設備976萬元。

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去（2019）年7月底，B公司遭報導無預警倒閉，動產開始有遭人搬運等情事，而該公司則是一家相當有名的泳裝品牌商開發商，經北區國稅局調查，這家B公司的負責人與A公司設址相同，擔心A公司的存貨、生財器具遭其他債權人取走或轉出的風險，如果不提早核課相關稅捐及聲請假扣押，恐怕等到欠稅確定之後，會面臨無財產可以課徵。

所以在法定開徵日前（今年5月的報稅季），國稅局就先核定開徵A公司2019年度的營利事業所得稅、2018年度的未分配盈餘及2019年的營業稅共計297萬元，開徵的起迄日今年4月17日到26日止，繳款書也在4月9日送達後即向法院聲請假扣押獲准，移送執行分署聲請扣押A公司的對其他人的應收帳款297萬元等，順利徵起297萬元。

至於知名泳裝品牌B公司的欠稅額也已經送行政執行署處理。

北區國稅局提醒，公司、行號縱使已經擅自歇業他遷不明，負責人失聯等，仍不能免除納稅義務，國稅局如果發現納稅義務人有隱匿或移轉財產，逃避稅捐執行的跡象，除可以在法定開徵日之前開徵外，並且實施假扣押保全租稅債權。