宏碁AI辨識首推四大智能應用　攜手「歐加智能」推五大場域應用

▲左起為歐加董事長賴中威、宏碁泛亞營運總部營運長張世欣、和成董事長邱立堅。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（27）日攜手「歐加智能」在台北室內設計材料大展展示智慧空間，透過歐加智能E-BOX雲端系統串聯，結合「宏碁AI智能安防、家務系統」進行辨識偵測互動，並搭配「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」、「宏碁AI智能移動式感溫報到系統」等多元應用。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣表示，這次與歐加智能技術合作，在家居空間規劃導入AI辨識應用，透過人臉感溫門禁系統，取代傳統門禁卡，可第一時間發現異常溫度即時與閘門連動攔截，透過技術可察覺異常人流、動物移動、特定區域停留超時、黑名單設定警示，也可以精準投放家務訊息進行內部溝通。

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張世欣指出，這次的合作也引進宏碁智新的「智慧空氣品質解決方案」，透過偵測、AI數據分析、揭露、改善建議、管理評估，全面改善室內空氣品質，展現各種智能家居生活的可能性，為智慧健康生活最佳示範。

▲歐加E-BOX與宏碁「智慧空氣品質解決方案」。（圖／宏碁提供）

歐加智能執行長林俊慧指出，歐加智能E-BOX是一個全開放式的AIoT應用系統，採用的都是全球通用的標準，串接週邊的不同設備，就可以互聯互通，並透過宏碁室內空氣解決方案及AI辨識技術的專業合作，帶來全新的科技體驗。

張世欣說明，宏碁AI辨識引擎由團隊100%在台自行研發，以深度學習的影像分析作為技術核心，具備高精準辨識度，在國際臉部辨識資料庫LFW(Labeled Faces in the Wild)具有99.7%的準確率，同時在臉部偵測、性別、年紀及七種情緒，獲得多項國際公開測試肯定。

張世欣補充，透過宏碁獨家MegaSearch千萬級1:N人臉搜尋算法，可於毫秒內從千萬張臉比對出正確的人物特徵，即時分析再訪客、VIP或黑名單等資訊，最快可達到8毫秒的搜尋速度，且不會有傳統演算法的誤差值，藉此滿足高入場人數的場域，像是大型博覽會、博物館或歌劇院等。

▲宏碁AI智能安防系統。（圖／宏碁提供）

張世欣分享，宏碁透過AI辨識的技術特別開發全新應用服務，包括防疫科技的「宏碁AI智能移動式感溫報到系統」、設置門禁的「宏碁AI智能安防系統」、投放數位廣告的「宏碁AI智能精準投放系統」、借書的「宏碁AI智能借閱系統」。

張世欣強調，宏碁以AI臉部辨識為核心，針對不同場域推出各種解決方案，包括運用安防系統的「智慧居家」、運用智能感溫報到系統的「智慧展館」、採用門禁管理的「智慧校園」、進行會員識別的「智慧零售」、結合各種應用的「智慧院區」，為各行各業多元客製化應用。