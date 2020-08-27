中信「閱讀全壘打」送萬張棒球門票！　球迷借書換票嗨看跨日大戰

▲今年由中信兄弟球星吳東融（右）與林書逸（左）攜手擔任2020「閱讀全壘打」活動宣傳大使。（圖／中信銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行推動「閱讀全壘打 夢想象前行」活動跨界推展閱讀的創新模式，8月獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」肯定，成為今年唯一獲獎的民間企業，同時也入圍國家圖書館「全民最愛閱讀活動票選Top5」活動的候選名單。「閱讀全壘打」活動推展5年有成，今年將送出逾萬張中信兄弟主場球票，讓更多球迷體驗閱讀樂趣。

中信銀行2016年起攜手國立公共資訊圖書館及中信兄弟舉辦「閱讀全壘打」活動，每年規劃各式主題推廣閱讀和棒球，期盼孩子透過閱讀增長見識、從棒球學習積極態度，並邀請中信兄弟球星代言，以公益大使身份分享自身閱讀經驗、為學童導讀繪本，號召親子共讀，鼓勵父母用另類方式創造美好的親子共處時光。

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中信銀行指出，這次活動結合苗栗、台中、彰化、南投等縣市、30所公共圖書館和行動故事車參與，活動開跑3周已兌換出逾6,000張中信兄弟主場賽事門票。民眾只要到合作的圖書館借閱3本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟主場內野票券，免費到台中洲際棒球場看球，活動至今年9月30日截止，歡迎民眾踴躍參加。

▲「閱讀全壘打」行動故事車巡迴台中洲際棒球場，中信兄弟棒球隊吉祥物小翔陪伴孩子共讀繪本，留下饒富趣味的畫面。（圖／中信銀行提供）

「閱讀全壘打」活動推展5年以來，共串連全台17縣市、114所圖書館及行動故事車，逾67萬人次參與、總借閱書籍突破10萬本，並送出逾3萬張中信兄弟主場球票，球票總價值逾900萬元，同時也為民眾創造了許多美好回憶。

就有一名民眾表示，去年第一次參加活動時，特地從台北衝到竹南換球票，今年原以為因疫情而暫停活動，沒料到持續舉辦，又從中壢衝到後龍拿票，還說明年還會繼續參與。

另有民眾今年帶著侄子們開心拿著門票兌換劵前往球場為中信兄弟加油，目睹了一場長達5個半小時的跨日大戰，孩子們一起應援吶喊、越晚越嗨，他感謝中國信託和圖書館的合作交流，讓孩子們閱讀之外還能看到精彩刺激的球賽。

此外，中信銀行指出，今年活動主題結合防疫，邀請5,000位中部地區醫護人員免費進場看球，用熱血國球療癒辛苦的醫護人員，當中還有許多白衣天使象迷難得偷閒，重溫看球時光。