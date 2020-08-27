熟齡理財要趁早免當下流老人！　安養信託規模衝近300億

▲根據統計，截至今年6月底，安養信託已累積信託財產金額超過297億元、受益人人數超過2.6萬人。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

隨著高齡化、少子化的時代來臨，越來越多退休族成立安養信託，自主規劃退休財產安全。根據金管會統計，截至今年6月底，安養信託已累積信託財產金額超過297億元、受益人人數超過2.6萬人，無論是信託財產金額或受益人的人數皆呈現成長態勢。

金管會鼓勵信託業者積極發展結合安養照護功能的信託商品，以滿足高齡社會的客戶實際需求，已於2015年11月10日發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，自2016年起實施5年，每年擇定績效優良銀行給予獎勵；今年是第4次辦理評鑑及頒獎典禮，受獎銀行共有10家，包括合庫銀行、第一銀行、華南銀行、台新銀行、中小企銀、土地銀行、台灣銀行、兆豐銀行、彰化銀行及台北富邦銀行。

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受獎銀行之一的北富銀指出，台灣早已邁入高齡少子化社會，退休議題不容忽視，看好安養信託市場的需求動能，從2019年率先將信託團隊規模擴增以服務更廣大的客群，整合稅務專家、會計師、具CFP證照的投資理財顧問，在提供客戶安養信託服務的同時，主動給予全方位的資產配置規劃。

另從金管會統計來看，截至今年6月底，安養信託業務累計受益人數已達2萬6,213人，累計信託財產本金達297億元，較2015年底分別成長2萬5,350人、55億元，顯示從「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」實施4年多以來，業務量已有顯著成長。

為持續鼓勵信託業者進一步開發更多適合客戶需求的信託服務，金管會銀行局副局長林志吉表示，目前推動信託2.0計畫，希望這次活動也能促使各界重視及應用信託制度，並引導業者積極投入適當資源發展全方位信託業務，開創信託業與社會大眾互利雙贏的環境。