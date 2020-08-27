BERI投資環境風險評比出爐　台灣排名全球第三、亞洲第一

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

美國商業環境風險評估公司(簡稱BERI) 發佈最新「投資環境風險評估報告」指出，臺灣的投資環境風險評比排名居於全球第三名，總分61分；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威，同時為亞洲第一名。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

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臺灣投資環境風險在本次評比列為1C等級，BERI對於投資人的建議是可增加商業及投資行為。展望2021年臺灣排名全球第3名，評分63分；2025年全球第3名，評分67分。

臺灣在亞洲地區排名第1名，其他亞洲國家排名如下：南韓(全球第4名、60分)、新加坡(全球第5名、57分)、日本(全球第12名、52分)、馬來西亞(全球第17名、48分)、越南(全球第18名、47分)、印尼與中國大陸(全球第20名、46分)、印度 (全球第23名、45分)、菲律賓(全球第25名、42分)、泰國(全球第36名、38分)。

另外，本次報告公布的營運風險指標15項副指標，臺灣排名全球前5名共有8項：對外商態度(第5名)、貨幣供給及通貨膨脹(第2名)、勞動成本與生產力比(第2名)、通訊與運輸(第2名)、國際收支平衡(第4名)、專業服務及合約(第5名)、當地管理及合作夥伴(第5名)、貨幣兌換(第3名)，而政策延續性(第8名)、長期貸款及風險資本(第7名)、行政效率(第6名)、合約執行力(第7名)、短期信貸(第6名)亦排名前10名。