一輩子不捨花錢！手頭1千萬「怕兒女爭產」　財經作家嘆：這算幸福嗎？

▲老鄰居把四百萬投到股票，認為有賺就出掉，虧錢就長期放。（圖／pakutaso）

文／畢德歐夫（財經作家）

昨天的美國盤勢，科技股依舊強勁，還有讀者朋友跟我說，漲到都不知所措了，賺錢真的有時蠻莫名其妙的，是的，一直跌的盤讓人慌張，這不用多說，大家都知道；同樣一直漲的科技股，也讓人心慌，為什麼？

1.空手沒買的人會覺得心癢難耐

2.一直想要猜高的人當然是虧錢

3.手上有賺錢的人太害怕要不要先獲利了結

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不要預設立場，把自己該做的功課做好就好。昨天才聽到老家一個老鄰居，已經七十幾歲，年輕時開貨車，收入不錯也都有存起來，客家人的優點，非常非常節儉，三個孩子都長大了，卻沒有好的工作與出路，也無法給他好的奉養，常常還要拿老本錢幫助孩子度過難關，好在當初那些錢都有存起來，大概也有一千多萬，你說這樣很幸福嗎？

▲老了還要拿老本錢幫助孩子度過難關，這算幸福嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

開車開到路上翻車，好在活著還有一條命，才捨得退休在家，結果買了一大堆股票，採取的做法是：「賺錢有賺就出掉，虧錢就放著當長期投資。」股票的部位大約有四百萬台股，房子的話有一間透天（不是台北，沒多少錢），每個月固定從帳戶領三萬出來花用。我沒有看過他的投資組合，但光從老家母親跟我轉述的內容來看，這位老鄰居的總報酬率不會太好看。

現在另一半剛走，由於財產都掛在妻子名下，包含不動產、股票等等，現在還擔心不成才的兒子女兒回來要爭一份錢，但這些都是他暫放妻子名下而已，奮鬥一輩子的財富。終生沒出國玩過，一次都沒。這樣有一千多萬是很幸福的事情嗎？財務自由了嗎？

▲人生到死的那一刻，常聽到的遺憾是沒好好到處走走。（圖／翻攝自pixabay）

出不出國玩我倒是覺得個人開心就好，不會拿來作評斷標準，畢竟有人真的不喜歡出國。但兒女成年後，還要這個老父三天兩頭給錢，老父親甘願也就罷了，但現在還擔心兒女回來爭錢。大多數人還在懷疑自己到65歲會不會有一千萬，其實真的「只要錢」的話，你減少出國次數，減少不必要開銷，安分守己的努力工作，買一間自住的房子，不一定要台北市，小孩不要生太多個，評估自己能力適當就好，一個人從25歲工作到65歲，一千萬不會存不到的。

人生到死的那一刻，常聽到的遺憾是：沒有好好到處走走看看、沒有好好陪伴孩子成長、沒有為社會盡一份力、但鮮少聽到臨終前說「我應該要賺更多錢才是」，錢是工具，幫助我們實現更美好的生活的「其中一樣工具」，但不是唯一的工具。

錢當然很重要，可以實現很多理想。但團結的家庭、將心比心願意體諒的另一半、知心的老友、志同道合的好同事好夥伴等。這些同樣也構築我們幸福的人生，是重要的元素。

本文經授權轉自畢德歐夫。