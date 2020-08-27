南韓醫療人員罷工Day2！當局威脅「吊銷執照」後...罷工醫院未達一成

▲南韓醫界人士26日發起全國性第二次罷工。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「大韓醫師協會」（대한의사협회）不滿文在寅政府所提出的醫科招生每年擴增400名額等政策，昨（26）日發起第二次全國醫師總罷工，至今（27）日已進入第2天。隨著保健福祉部長朴淩厚（박능후）下達開業令，要求首都圈醫師復工，根據統計，27日仍處於罷工階段的社區醫院不到全體10%。

根據《韓聯社》，截至27日中午12時，南韓全境17個行政區（特別市、自治特別市、道）3萬2787間社區醫院，只有2926間宣告仍處於罷工狀態，只佔全體8.9%；與26日3549間社區醫院罷工、達全體的10.8%相比，約有600多間社區醫院復工。

▲大韓醫師協會會長崔大集（최대집）。（圖／達志影像）

而針對醫界人士所發起的第二次全國性罷工，南韓總統文在寅27日於青瓦台召開與韓國教會總連盟共同代表金泰泳（김태영，音譯）牧師的懇談會上表示，「國家在面臨新冠肺炎（COVID-19）嚴峻疫情下，醫療人員卻轉身離開醫療現場！這就如同軍人在開戰時逃離戰場；也如同大火不斷燃燒，消防人員卻在災難現場前宣布罷工。」

對於醫科大學學生響應罷工、拒絕參加國家考試，文在寅也表示，「這對醫科生來說也是莫大的損害，不能招致國家不安。」

文在寅補充道，「國民正承受著新冠肺炎所帶來的痛苦，我相信醫療人士不會忽視他們的痛苦。政府一方面持續透過具有誠意的對話達成雙方間的溝通；一方面卻又不得不遵照法律與原則來嚴懲。」

▲南韓總統文在寅持續向醫界人士喊話。（圖／達志影像）

據悉，文在寅政府為解決醫療人力不足與偏鄉醫療資源分配不均等問題，擬推行擴增醫科大學院生名額、設立公共醫大等措施，從2022學年度起10年間將增加4000名醫科生；然而醫界認為，南韓國內人口已開始逐年遞減，若增加醫科生員額，可能剝奪醫師工作機會，加上該政策並不能減緩醫師集中到首爾工作的意願，因此群起反對。

據統計，截至27日0時為止（當地時間），南韓防疫當局27日上午10時共通報441例新增確診者，又創3月初以來的歷史新高！其中7例為海外感染，434例為境內感染。目前南韓共累計18706例確診、313例死亡。

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