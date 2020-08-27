工研院「醫療級呼吸器原型機」獲TFDA核准　最快明年6月量產百台

▲工研院打造國內首台呼吸器原型機。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（27）日宣布，開發的台灣首台「醫療級呼吸器原型機」，獲得衛福部食藥署(TFDA)專案製造核准，預期可提供重症及急重症的新冠肺炎感染患者最適切的治療方案，並積極技術移轉業者進行量產，最快明年6月量產100台呼吸器，期待以國產自製醫療級呼吸器輸出海外。



依據MarketsandMarkets市場研究報告資料，全球呼吸照護器材(Respiratory care devices)市場成長快速，將從2019年206億美元成長至2024年317.9億美元，2019~2024年複合成長率高達9.1%，過去台灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，今年美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）無償釋出PB 560機型呼吸器的基礎設計後，工研院短短17天就成功組裝台灣首台呼吸器原型機。



工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，面對未來因疫情造成呼吸器需求攀升，工研院持續以科技力加緊腳步協助防疫，呼吸器在8月12日獲得TFDA專案製造許可，未來將持續整合國內上中下游的關鍵零組件廠商供應鏈，完備台灣高階醫療器材的自製能力，以生產足夠的「戰備物資」。

請繼續往下閱讀...

▲醫療級呼吸器原型機。（圖／工研院提供）

林啟萬指出，呼吸器除了提供重症及急重症新冠肺炎感染者最適切的治療方案，輕、中度患者也可使用，協助建立與國際接軌的呼吸器校正及驗證能力，提升在準確性、安全性、穩定性、品質效能驗證等重要產業基礎能力，進而帶領產業切入全球市場。



林啟萬說明，工研院看到全球呼吸器的醫療照護需求，打造國內首台醫療級呼吸器原型機，除了掌握軟體、系統組件與系統驗證的三大關鍵，也將持續整合半導體、ICT產業、系統廠、模組廠、光電產業、石化產業、能源產業與精密機械產業等上中下游產業鏈，完備包括微處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等關鍵零組件。

林啟萬強調，工研院加速國產化整機組裝的速度，無縫接軌從開源解碼(open source)變成實際產品(real product)，預計將在10月底完成10台呼吸器試量產，並期待在明年6月量產100台呼吸器，建立整體呼吸器產品與服務輸出海外的模式。